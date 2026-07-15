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Sinner a Torino: i controlli al J Medical confermano l’ottima condizione

Jannik Sinner è volato nel capoluogo piemontese dopo il trionfo a Londra: breve controllo al J Medical

Di Roman Bongiorno
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Novembre è lontano, ma Sinner è già nuovamente a Torino.
Come ormai di routine, il numero 1 al mondo, fresco della vittoria a Wimbledon, ha trascorso la mattinata di mercoledì fra le mura del J Medical, per una visita di controllo programmata.
Arrivato in struttura poco prima delle 8:00 del 15 luglio, i tanti tifosi giunti per un selfie han dovuto aspettare le 10:30 prima di poterlo rivedere.

Per Jannik, ormai, la struttura della società bianconera è appuntamento fisso, nonostante la fede milanista.
I controlli – secondo quanto conferma Sky Sport – han confermato le ottime condizioni dell’azzurro, dopo un Major londinese giocato ad altissime temperature e intensità. Dopo quanto accaduto al Roland Garros, era necessario capire se le nuove strategie adottate dal team fossero quelle più corrette, se le fatiche sull’erba potessero aver lasciato qualche traccia.

Per lui, ora, qualche giorno di relax prima di dare il via alla seconda parte di stagione: ancora un’incognita, però, il suo calendario. Quali e quanti appuntamenti sceglierà di rispettare in preparazione dell’ultimo torneo Slam dell’anno, ancora non ci è dato sapere. Priorità, adesso, a delle meritate vacanze.

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