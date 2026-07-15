Sinner e il “rebus” Cahill: futuro in bilico o il meglio deve ancora venire?

Cinque titoli Major in bacheca, il bis consecutivo sull’erba di Wimbledon domando Alexander Zverev e una leadership mondiale che tocca le ottanta settimane. Sì, insomma, il dominio di Jannik Sinner non fa quasi più notizia e rappresenta una solida realtà del circuito ATP. Eppure, dietro i trionfi del numero uno del mondo, c’è un ingranaggio silenzioso il cui futuro continua a tenere col fiato sospeso gli appassionati: Darren Cahill. Il super-coach australiano, la figura saggia che ha saputo dare equilibrio alla crescita dell’altoatesino, resterà al suo posto o siamo davvero alle battute finali di questo straordinario sodalizio?

Scadenze all’orizzonte (e dietro le quinte)

La questione sul futuro del coach di Adelaide non nasce oggi. Già all’alba della passata stagione, Sinner aveva sorpreso tutti ventilando l’ipotesi che il 2025 potesse essere l’ultimo anno di collaborazione con Cahill. Da lì era scattata una silenziosa opera di persuasione interna, sigillata da un patto scherzoso legato proprio al trionfo sui prati di Church Road. Portata a casa la coppa, Darren era rimasto a bordo. Ma quest’anno, con la scadenza che inevitabilmente si ripresenta all’orizzonte, l’interrogativo sul domani del tecnico australiano è tornato a essere il tema caldo del dietro le quinte.

Nessuna decisione affrettata: “Decideremo insieme cosa sarà meglio per Jannik”

A spazzare via i dubbi ci ha pensato lo stesso Cahill nella conferenza stampa successiva al trionfo londinese. “Sarò qui fino alla fine del 2026, poi vedremo. Avevo detto che avrei smesso alla fine del 2025, ma ho cambiato idea. Arriveremo alla conclusione dell’anno e decideremo insieme cosa sarà meglio per Jannik”, ha dichiarato l’allenatore australiano con la sua solita, pragmatica lucidità. Nessuna decisione affrettata, dunque: a fine stagione il team si siederà attorno a un tavolo per capire cosa sia meglio per Jannik, un giocatore che Darren descrive come straordinariamente maturo, pronto per una carriera che si preannuncia infinita.

L’equilibrio dei ruoli tra la supervisione di Cahill e la guida tecnica di Vagnozzi

Il segreto di questo staff d’eccellenza risiede nella perfetta divisione dei ruoli e nell’intesa, per nulla scontata, tra Cahill e Simone Vagnozzi. L’australiano si considera una sorta di supervisore, un “direttore tecnico” focalizzato sulla gestione psicologica e strategica, lasciando il lavoro quotidiano e lo sviluppo dei colpi nelle mani del tecnico marchigiano. Nonostante le ovvie differenze di vedute che possono nascere su dettagli tattici o emotivi, la gestione del confronto è da manuale. Due professionisti capaci di confrontarsi liberamente, mettendo sempre al centro la crescita del loro assistito.

Sulla coesistenza e sul possibile addio del collega, Vagnozzi – nella conferenza post-finale di Wimbledon – ha preferito scherzarci su: “Magari se ne andasse, così non lo sopporto più!”. Poi, tornando serio, ha sottolineato la forza del loro legame: “Io e Darren siamo stati fortunati a trovare una simbiosi così buona. Lavorare in due non è semplice, perché a volte devi fare un passo indietro e lasciare spazio all’altro. Se lui dovesse smettere, entrerebbe sicuramente un’altra persona: 365 giorni all’anno da solo non riuscirei a farli”.

La scossa di Parigi: le difficoltà fisiche hanno unito ancor di più il team

Paradossalmente, le difficoltà sembrano aver cementato ancora di più il gruppo. Il malore accusato da Sinner al Roland Garros ha spaventato ma ha anche unito lo staff, spingendolo a fare quadrato attorno al proprio campione per riconsegnarlo al circuito più forte e sicuro di prima. Proprio quel mese di preparazione intensa prima di Wimbledon potrebbe aver dato la spinta decisiva per continuare il viaggio insieme, e la nuova grande sfida potrebbe essere proprio quella terra battuta parigina che rappresenta ancora l’unico grande cruccio nella bacheca di Jannik.

La programmazione verso lo US Open

Mentre si discute del futuro a lungo termine, il presente impone di guardare subito avanti. Con la qualificazione aritmetica alle ATP Finals già in tasca, l’obiettivo si sposta ora sulla stagione sul cemento nordamericano, con il mirino puntato su Flushing Meadows alla ricerca di un altro sigillo Slam. La presenza al Masters 1000 di Montreal resta per il momento in dubbio, con Vagnozzi che preferisce attendere il meeting programmatico prima di sciogliere le riserve sul calendario. Ma i segnali tecnici che arrivano da Londra sono a dir poco incoraggianti: “Il servizio è progredito costantemente rispetto allo scorso anno”, ha spiegato Vagnozzi, “e il vero Jannik si è rivisto in allenamento prima della semifinale con Djokovic”. Con Cahill confermatissimo per tutto il 2026, la sensazione è che il meglio debba ancora venire.