Italiani in campo mercoledì 15 luglio: Cobolli, Arnaldi, Darderi e Sonego. A che ora e dove vederli

Una volta smaltiti i postumi di Wimbledon, il circuito si è rapidamente spostato sul manto rouge, distribuendosi in varie tappe di mezz’Europa che precedono la lunga trasferta americana. Nella giornata di mercoledì 15 luglio, la flotta tricolore torna a essere protagonista con ben 7 azzurri, impegnati tra Bastad, Gstaad e Umago.

Sarà Lorenzo Sonego ad inaugurare questa ricca giornata di tennis, scendendo in campo alle ore 10:30, in quel dello Swiss Open, contro Raphael Collignon. Nel Nordea Open, invece, Luciano Darderi esordirà in tabellone nell’ultimo match di giornata contro il tedesco Daniel Altmaier, sul campo Centrale (si comincia alle 11). E sempre a Bastad, il connazionale Stefano Travaglia disputerà il suo secondo incontro contro Mariano Navone (ore 14:30 circa). Sulla terra svedese ci sarà spazio anche per Andrea Vavassori e Andrea Pellegrino, iscritti in doppio, e pronti a sfidare Kirkov e Stevens dopo aver eliminato al debutto Johnson e Zielinski, teste di serie n. 4.

I rappresentati del tricolore saranno impegnati anche ad Umago, dove torneranno in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, alla guida del main draw croato. Il sanremese esordirà alle 16 contro l’argentino Federico Gomez – proveniente dalle qualificazioni -, mentre il numero uno del seeding affronterà Burruchaga non prima delle ore 18:00 sul Goran Ivanisevic Stadion.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Gstaad e Bastad, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW.

Italiani in campo mercoledì 15 luglio: