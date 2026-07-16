Le Nitto ATP Finals a Torino fino al 2027

Per il momento nessun trasloco in vista per le Nitto ATP Finals, assegnate all’Italia fino al 2030 ma che si pensava avrebbero potuto lasciare Torino dopo l’edizione del 2026, la quinta a pieno regime dopo quella “a pubblico limitato” del 2021 a causa del COVID.

FITP e ATP hanno congiuntamente annunciato che la manifestazione avrà luogo all’Inalpi Arena nel capoluogo piemontese fino ad almeno il 2027.

Enorme successo di pubblico

“L’edizione 2025 ha attirato un numero record di 229.879 spettatori, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Sette milioni di telespettatori hanno seguito la finale, rendendola la partita di tennis più vista nella storia della televisione italiana. A livello globale, l’evento ha generato 218 milioni di visualizzazioni video sui canali social ATP, con un aumento del 67% rispetto al 2024,” riporta il comunicato congiunto delle due organizzazioni.

“L’edizione 2026 introdurrà una serie di migliorie progettate per arricchire l’esperienza di fan, giocatori e partner. Un nuovo campo di allenamento a vista aperta nel Fan Village avvicinerà i tifosi ai giocatori durante la preparazione delle partite, mentre la capienza dell’Inalpi Arena aumenterà a oltre 13.500 posti. Quattro nuove terrazze a bordo campo e aree hospitality potenziate all’interno dell’arena offriranno un’esperienza più esclusiva per partner e ospiti.“

Milano può attendere

Con ATP e FITP legate da un contratto fino al 2030 per lo svolgimento delle Nitto ATP Finals in Italia, da più parti si ipotizzava un possibile spostamento dell’evento verso Milano, soprattutto dopo che la metropoli lombarda si era dotata di un nuovo impianto di capienza superiore: l’Arena di Santa Giulia (ora brandizzata come Unipol Dome) costruita apposta per le Olimpiadi invernali, durante le quali ha ospitato le gare di hockey maschile.

Ma l’impianto da oltre 16.500 posti, non completamente finito per i Giochi e comunque disegnato più per i concerti rock che per gli eventi sportivi, non sembra ancora pronto per entrare a regime nella lista delle strutture per ospitare grandi appuntamenti sportivi internazionali, dato che anche la finale di Champions League maschile di pallavolo, prevista nella nuova arena meneghina per lo scorso maggio, era stata spostata proprio a Torino.