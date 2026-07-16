WTA Atene: finisce l’avventura di Tona. Tauson la sconfigge in due set, raggiungendo Bejlek ai quarti

[1] C. Tauson b. [LL] M. Tona 6-4 6-0

Passerella importante quest’oggi per l’azzurra Miriana Tona, che affronta la numero 1 del seeding – e 30 del mondo – Clara Tauson, dopo aver conquistato la prima vittoria nel circuito maggiore. La taorminese regge benissimo nei primi game, aiutandosi col servizio e in spinta col dritto, ma col passare dei minuti, la danese aumenta notevolmente la pesantezza di palla, strappando il servizio alla tennista sicula. Miriana non si arena affatto dopo il break subito, anzi, mostra una buona reazione continuando a cercare profondità senza rinunciare all’aggressività. Nonostante il vantaggio, il body Language della danese non è eccezionale, e con un qualche errorino superfluo commesso, e un’ottima risposta di rovescio dell’azzurra, arriva la prima palla del controbreak per Tona. Tauson rompe gli indugi con un poderoso drittone vincente, blindando il primo parziale per 6-4. Gli incoraggianti lampi di fine primo set, svaniscono del tutto all’alba della seconda frazione di gioco, dove Miriana cede immediatamente il turno di servizio. Quasi sempre in ritardo sulla palla, Tona incomincia a pagare pesantemente dazio sulla diagonale di dritto. La danese irrompe sul match in maniera veemente, mentre l’azzurra si scompone del tutto, cedendo anche un ulteriore break.

La sfida si complica parecchio, e il flebile equilibrio del set precedente è soltanto un lontano ricordo. Tauson cala il bagel, eliminando Miriana Tona, e accedendo ai quarti del WTA di Atene.

Gli altri match:

La quarta giornata del Vanda Pharmaceuticals Athens Open si è chiusa con tre netti risultati. Alina Koorneva ha inaugurato il campo centrale con un repentino doppio 6-2 inflitto ai danni della numero due del seeding Ann Li, raggiungendo ai quarti di finale la diciannovenne ceca Valentova, impostasi su Sasnovich in meno di un’ora e trenta. Perentoria anche la campionessa di Wimbledon ’24 Krejcikova, sbarazzatasi di Monnet con un crudele 6-0 6-2.