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Zeppieri si opera ancora al polso: “Il dolore è tornato e sono stato costretto ad un nuovo intervento”

Il capitolino rassicura: "L'operazione è andata bene. Non vedo l'ora di tornare a lavorare per il rientro in campo"

Di Pietro Sanò
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Giulio Zeppieri - Parigi 2024 (foto X @federtennis)

Nuovo stop per Giulio Zeppieri. Il tennista romano classe 2001 ha subito un nuovo intervento chirurgico al polso, dov’era già stato operato un paio d’anni or sono. Ad annunciarlo, è stato proprio l’ex numero 110 del ranking, che sui social ha scritto: “Il dolore al polso è tornato e sono stato quindi costretto ad un nuovo intervento chirurgico. L’operazione è andata bene e non vedo l’ora di tornare a lavorare per il rientro in campo. Grazie a chi, in questi mesi, si è interessato alla mia situazione e mi ha fatto sentire il suo supporto. Supereremo anche questa”.

Il ventiquattrenne mancino ha disputato il suo ultimo incontro ufficiale a Barcellona, ad Aprile. Da quel momento in poi, non ha più messo piede in campo, saltando parecchi appuntamenti importanti a causa del nuovo fastidio al polso che l’ha costretto ad un secondo intervento al polso. Attualmente, Zeppieri milita attorno alla 200^ posizione, ma subirà un significativo crollo nel ranking per via della sua assenza dal circuito nei prossimi mesi

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