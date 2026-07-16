Zeppieri si opera ancora al polso: “Il dolore è tornato e sono stato costretto ad un nuovo intervento”

Nuovo stop per Giulio Zeppieri. Il tennista romano classe 2001 ha subito un nuovo intervento chirurgico al polso, dov’era già stato operato un paio d’anni or sono. Ad annunciarlo, è stato proprio l’ex numero 110 del ranking, che sui social ha scritto: “Il dolore al polso è tornato e sono stato quindi costretto ad un nuovo intervento chirurgico. L’operazione è andata bene e non vedo l’ora di tornare a lavorare per il rientro in campo. Grazie a chi, in questi mesi, si è interessato alla mia situazione e mi ha fatto sentire il suo supporto. Supereremo anche questa”.

Il ventiquattrenne mancino ha disputato il suo ultimo incontro ufficiale a Barcellona, ad Aprile. Da quel momento in poi, non ha più messo piede in campo, saltando parecchi appuntamenti importanti a causa del nuovo fastidio al polso che l’ha costretto ad un secondo intervento al polso. Attualmente, Zeppieri milita attorno alla 200^ posizione, ma subirà un significativo crollo nel ranking per via della sua assenza dal circuito nei prossimi mesi