ATP Bastad: Darderi batte per la prima volta Borges e conquista la semifinale

[2] L. Darderi b. [5] N. Borges 7-6(9) 6-4

Luciano Darderi batte per la prima volta in carriera Nuno Borges e approda in semifinale a Bastad.

Nella sfida tra i campioni delle ultime due edizioni – l’azzurro è in cerca della difesa del titolo, mentre il portoghese ha trionfato nel 2024 nella storica finale con Rafael Nadal, l’ultima della leggenda spagnola – Luli fa e disfà. Nel primo set vanifica un break di vantaggio e un set point in risposta sul 5-2, subendo il riaggancio, ma si salva al tiebreak per 11 punti a 9, cancellando tre palle set a Borges. Poi, nel secondo parziale serve in un paio di turni di servizio, pur non offrendo occasioni all’avversario, per poi piazzare il break decisivo nel nono gioco. 7-6(9) 6-4 il risultato finale.

Per Darderi è l’undicesima semifinale ATP della carriera, tutte arrivate su terra, superficie in cui è il secondo giocatore per vittorie del 2026 con 19 affermazioni, alle spalle di Alexander Zverev, che ha vinto un match in più.

Il portoghese resiste finché può, confermandosi un avversario ostico per il numero 18 del mondo. Nuno, infatti, si era imposto nei tre precedenti – Challenger di Barletta 2022, Auckland 2025 e Maiorca poche settimane fa. Ci vuole il primo incrocio su terra a livello ATP per sbloccare il nativo di Villa Gesell.

La testa di serie numero 2 del Nordea Open si contenderà un posto in finale con Daniel Vallejo, che ha fermato Stefano Travaglia.

Primo Set: Darderi spreca un break di vantaggio, ma ribalta un tiebreak quasi compromesso e fa 1-0

Non parte alla perfezione Luciano Darderi, che ai quarti di finale del Nordea Open 2026 di Bastad rischia di andare sotto di un break nel game inaugurale contro Nuno Borges. Il portoghese spinge in risposta, si apre bene il campo e mette alle corde il campione in carica, che si ritrova sotto 0-40. ‘Luli’, però, sale di colpi al servizio, comincia a trovare le giuste misure piazzando anche un ace e con cinque punti consecutivi toglie le castagne dal fuoco. Quasi a sorpresa l’allungo lo piazza proprio l’azzurro, che risponde con una palla corta alla smorzata del suo avversario, trova un lungolinea di rovescio e infine approfitta di un dritto affossato a rete. E al termine di una serie di scambi duri ma spettacolari, conferma il vantaggio, portandosi anche abbastanza tranquillamente sul 4-1.

Borges non ha vita facile al servizio neppure nel sesto gioco, quando è costretto ai vantaggi dalla garra dell’azzurro, che in difesa obbliga costantemente il rivale al celebre colpo in più per poi contrattaccare. Ciononostante il 29enne di Maia fa 4-2, ma in risposta è rimasto a quello 0-40 non convertito.

Sul 5-2 Darderi si porta a due punti dal set. Nonostante il numero 52 ATP infili due quindici di fila, Luciano si procura un set point. Borges piazza l’ace per alimentare i sogni di rimonta. Il secondo favorito del seeding compre il campo in maniera ineccepibile, ma il portoghese si arma di pazienza per innalzarsi 0-30 in risposta. Dopo un diritto vincente dell’azzurro, è un rovescio lungolinea a regalare a Nuno due palle del controbreak. Gli basta la prima. Il primo momento di indecisione costa il vantaggio a Darderi, che stecca il diritto per il 5-4.

Con un turno di servizio a 0 la quinta testa di serie porta a termine il riaggancio, sfruttando il passaggio a vuoto del rivale, che alla battuta conferma le difficoltà. Si salva ribaltando un insidioso 15-30 e garantendosi il tiebreak, raggiunto a stretto giro da Borges.

Il portoghese, andato in crescendo nel set, vola 4-1 con due minibreak propiziati da altrettanti diritti in rete di Darderi. Luli accorcia le distanze beneficiando di un errore in fotocopia del suo avversario, che fa 5-2 con un ace assai contestato. L’azzurro ritiene che il servizio di Borges fosse fuori e, visti i precedenti in quel di Umago, chiede di visionare il replay, che per problemi tecnici non è mostrato, ma il giudice di sedia conferma l’out.

Luciano doma il nervosismo e con un punto in difesa estrema manda fuori fase il rovescio in avanzamento del portoghese. Poi cancella un set point con servizio e conseguente smash a rimbalzo, ma ne concede un secondo perdendo il punto al servizio. La risposta vincente di rovescio dà la seconda palla set al numero 52 del mondo, ma il colpo bimane lo tradisce nello scambio successivo. Annullata la terza chance, Darderi archivia il primo set per 11 punti a 9, al secondo set point, il terzo totale.

Secondo set: Darderi supera le difficoltà e batte per la prima volta Borges

Nel secondo set l’equilibrio è ancora saldo. Sul 2-1 Darderi commette qualche gratuito di troppo, cui somma un doppio fallo per vedersi obbligato ai vantaggi. Luli ne esce prendendo sul ritmo Borges, che cede nello scambio senza mai esserne al comando.

Anche nel sesto gioco l’azzurro è costretto agli straordinari al servizio, ma si toglie dagli impicci senza concedere palle break.

Nel nono gioco, allora, il numero 18 del mondo prova a costruire la vittoria in risposta. Luciano si prende due palle break con un diritto sulla riga, in un game in cui l’italiano è tornato a spingere da fondocampo. Borges cancella la prima con uno smash, ma alla seconda cede con il rovescio e manda l’avversario a servire per chiudere la partita. Il secondo favorito del torneo ultima il successo con un turno di servizio a 15, al primo match point. Darderi batte per la prima volta Borges e vola, così, in semifinale a Bastad.

(Ha collaborato Fabio Barera)