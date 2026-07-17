ATP Umago, Arnaldi: “Quel primo set ha fatto la differenza”

Una partita combattutissima, una grande lotta. Siete stati vicinissimi e avete giocato a un livello molto alto. Che cosa ha fatto la differenza alla fine? Come ti sei sentito e qual è la tua analisi?

“È stata una bella partita, nella quale abbiamo lottato entrambi. Si è decisa su pochi punti. Sicuramente il primo set ha fatto abbastanza la differenza, perché ero avanti nettamente. Poi lui ha giocato meglio nel tie-break del terzo. Io ho fatto qualche errore di troppo che non avrei dovuto fare e ho messo qualche prima in meno, cosa che sicuramente non mi ha aiutato.”

(Ilvio Vidovich, Ubitennis) Vista da fuori, la partita è sembrata cambiare nel primo set quando eri avanti 5-2 e hai avuto il set point, in cui hai fatto il serve & volley. Tu come l’hai vista?

“Sì, diciamo di sì. Lui ha cominciato a giocare un pochettino meglio, mentre io ho commesso qualche errore in più e sono un po’ uscito dallo schema con il quale avevo iniziato la partita e grazie al quale stavo giocando molto bene. Sicuramente non mi ha aiutato perdere quel primo set dopo essere stato avanti di due break. Poi lui ha servito per il match e sono riuscito a girare la partita. Sicuramente anche il primo game del terzo set è stato importante: ero avanti 0-40 e lì avrei potuto fare la differenza. Non ci sono riuscito e sono proprio queste occasioni a far la differenza in partite così.”

(Ilvio Vidovich, Ubitennis) Hai parlato degli errori nel tie-break. Da fuori sono sembrati decisivi quei due diritti sbagliati sui suoi back molto bassi.

“Sinceramente in entrambe le occasioni la pallina non è rimbalzata benissimo, quindi c’è poco da recriminare. Sicuramente avrei potuto fare meglio, ma sono rimbalzate un po’ basse: la prima forse ha preso mezza riga, sulla seconda non lo so. Avrei potuto gestirle meglio, ma non ho troppo da rimproverarmi, perché ho fatto la cosa giusta. Dovevo giocare quel colpo. Sicuramente quegli errori si possono evitare, se li evitavo magari vincevo il tie-break, però era la scelta giusta e quindi sono contento di averla fatta.”

(Ilvio Vidovich, Ubitennis ) Chiudo chiedendoti se vai via da Umago comunque soddisfatto. È chiaro che stiamo parlando subito dopo una sconfitta, peraltro sul terreno della battaglia che è quello che preferisci. Però hai lottato e il livello della partita è stato alto. Quali sono le tue sensazioni al termine del torneo?

“Sì, sono abbastanza contento di come ho giocato queste due partite. Sicuramente avrei potuto fare meglio, ma l’unico vero rammarico è non essere riuscito a portare a casa questa partita. Sto giocando abbastanza bene e sto tornando ai livelli ai quali voglio giocare a tennis. Ci sono sicuramente tante cose positive che mi porto via da qui.

I tuoi programmi adesso?

“In teoria dovrei giocare a Estoril la prossima settimana, poi andiamo in America: Montreal e poi gli altri.”