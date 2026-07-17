Il Circolo Antico Tiro a Volo premia Centofanti, Avanzini, Telesca e Contraffatto al Galà dello Sport. Intanto prosegue il WTA 125

Il Circolo Antico Tiro a Volo di Roma ha ospitato, come da consuetudine, il Galà dello Sport. L’ormai tradizionale appuntamento che si rinnova di anno in anno è un’occasione per onorare istituzioni, celebrità, campioni di diverse discipline e le giocatrici impegnate nell’ATV Bancomat Tennis Open, torneo WTA 125 arrivato alla 16esima edizione.

Galà dello Sport al Circolo Antico Tiro a Volo: premio alla carriera per Centofanti, Avanzini, Telesca e Contraffatto

Il Galà dello Sport ha insignito di premi alla carriera a quattro atleti d’eccezione: la ginnasta Martina Centofanti, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, il karateka Matteo Avanzini, campione del mondo del kumite +84 kg al Cairo nel 2025, il pesista paralimpico Donato Telesca, bronzo a Parigi 2024 e la velocista Monica Graziana Contrafatto, anch’essa vincitrice di due bronzi paralimpici.

Al timone della serata Margherita Granbassi, due volte bronzo olimpico e tre volte campionessa del mondo, divenuta conduttrice TV di successo.

Inoltre, erano presenti figure di spicco per lo sport azzurro. Dal presidente Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis fino alla capitana di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, passando per il direttore degli Internazionali BNL d’Italia Paolo Lorenzi. A rappresentare le giocatrici protagoniste nel torneo WTA 125 hanno presenziato Tyra Grant, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan per il tennis tricolore.

Il presidente del Circolo Averni: “Da WTA e FITP attestato di stima. Il Galà è festa per gli atleti e le tenniste che partecipano al torneo”

In rappresentanza del Circolo Antico Tiro a Volo a prendere la parola è stato direttamente il presidente Giorgio Averni, che ha parlato dell’importanza della competizione tennistica che si svolge su quei campi da sedici edizioni.

“Questo torneo per noi è molto importante e io ci tengo particolarmente. La WTA e la FITP ci hanno tributato un attestato di stima permettendoci di organizzarlo, vuol dire che l’Antico Tiro a Volo ha onorato la sua storia in tutte le edizioni precedenti“ ha sottolineato Averni, che è poi passato al commento della serata di festa. “Il Galà dello Sport è una bella serata, quella degli atleti che abbiamo premiato, ma anche quella delle tenniste che stanno partecipando all’ATV Bancomat Tennis Open. Sono orgoglioso in particolar modo dei feedback ricevuti da atlete, coach e addetti ai lavori che reputano il nostro un torneo boutique, che proprio per questo può offrire delle cose che anche tornei più grandi non hanno”.

Infine i ringraziamenti di rito a chi rende possibile l’organizzazione di una competizione 125, la cui finale è in programma per domenica 19 luglio. “Un ringraziamento speciale va anche alle istituzioni, al Comune di Roma Capitale, alla Federazione Italiana Tennis e Padel, al title sponsor Bancomat e a tutti gli altri sponsor. E, naturalmente, grazie alle giocatrici, che con il loro talento rendono unico questo appuntamento”.