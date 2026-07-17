ATP Bastad: Rublev domina Baez e sfiderà Tabilo per un posto in finale

Il Nordea Open di Bastad svela le identità dei suoi semifinalisti. Se da una parte ci sono Luciano Darderi e Daniel Vallejo, eravamo in debito degli ultimi verdetti di giornata.

Andrey Rublev non lascia scampo a Sebastian Baez con una prestazione convincente. Il russo sfiderà adesso Alejandro Tabilo, che non è sceso in campo per la propria partita. Thiago Agustin Tirante, infatti, è stato costretto al forfait da un problema fisico.

[1] A. Rublev b. [8] S. Baez 6-1 6-2

A Bastad è un vero e proprio assolo quello che mette in campo Andrey Rublev per avanzare in semifinale, la numero 50 della carriera. Il russo, campione in Svezia nel 2023, lascia solamente tre giochi a Sebastian Baez, mai entrato veramente in partita.

6-1 6-2 il risultato che consente al numero 16 del mondo di iscrivere il proprio nome tra i migliori quattro di un torneo per la quarta volta nel 2026. Per un posto nella seconda finale stagionale la prima testa di serie se la vedrà con la terza forza del seeding, Alejandro Tabilo.

Il match: Rublev lascia tre giochi a Baez e torna in semifinale a Bastad

Nel primo set, Rublev esce meglio dai blocchi di partenza e si arrampica 3-0, con un break di vantaggio gentilmente offerto dall’argentino con un rovescio in rete. Il 28enne di Mosca è impeccabile nei propri turni di battuta e anche in risposta è deciso. A fare la differenza sono i colpi potenti da fondocampo, cui Baez non può porre rimedio. E nel sesto gioco il numero 56 ATP cede per la seconda volta il servizio, con un doppio fallo che riassume la sua prestazione.

Nel gioco che battezza il secondo parziale, Rublev è subito pericoloso in risposta, con due palle break non consecutive. Baez prova a non lasciar scappare l’avversario nel punteggio e salva con tante difficoltà il turno di battuta. Tuttavia, è solo una questione di tempo, perché nel terzo gioco Andrey piazza il break che indirizza la partita. Il russo poi raddoppia il proprio vantaggio con una risposta di diritto fulminante sul 4-2, che gli garantisce l’occasione di servire per chiudere l’incontro. Alla battuta il 25enne di Buenos Aires termina con il 50% di punti fatti con la prima e il 47% con la seconda.

Sul 5-2 il favorito del seeding concede la prima e unica chance in risposta all’argentino, ma si salva con un serve and volley alla sua maniera.

Così, può sigillare la vittoria, la prima su Baez. L’ottava testa di serie, infatti, si era imposto nell’unico precedente registrato, proprio sulla terra dell’ATP 250 Bastad nel 2022, quando in semifinale ha eliminato Rublev prima di arrendersi a Francisco Cerundolo a un passo dal trofeo. Tra l’altro, quella è stata il primo dei tre successi in carriera su un top 10 – gli altri due risalgono a gennaio del 2026 quando ha sconfitto tra Auckland e la United Cup Ben Shelton e Taylor Fritz.