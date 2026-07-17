ATP/WTA Washington: nel doppio assente Paolini. Venus con Eala. Wild card a Kyrgios

Il Mubadala DC Open, torneo combined 500 al via a Washington il prossimo 25 luglio, ha ufficializzato i e le partecipanti al torneo di doppio.

Tanti accoppiamenti altisonanti fanno eco a assenze che fanno altrettanto rumore.

Tutto mentre al di fuori dei campi da tennis imperversa la proposta di riforma della specialità da parte dell’ATP – qui per ulteriori informazioni.

ATP Washington: Bolelli e Vavassori per confermarsi, si rivede Kyrgios

Dopo la mini diaspora di metà luglio, Andrea Vavassori, impegnato a Bastad con Andrea Pellegrino, e Simone Bolelli sono pronti a volare insieme a Washington. Gli azzurri sono i campioni in carica del Mubadala DC Open e vanno a caccia del bis.

Dovranno vedersela con gli avvesari di sempre, come Christian Harrison e Neal Skupski, Julian Cash e Lloyd Glasspool e Austin Krajicek e Nikola Mektic. Ma non solo.

A catturare l’attenzione sono soprattutto le coppie formatesi ad hoc per il torneo.

Si rivede Nick Kyrgios, che si accompagnerà con Frances Tiafoe. L’australiano ha trionfato due volte a Washington in singolare, nel 2019 e, per quello che è l’ultimo trofeo, nel 2022, edizione in cui ha vinto anche il doppio con Jack Sock, diventando l’unico giocatore della storia a centrare la doppietta.

Anche Ben Shelton sceglie di cimentarsi nel doppio impegno, insieme a Diego Hidalgo. Nel 2023 il numero 6 del mondo ha conquistato sul cemento della capitale statunitense la prima finale di doppio con Mackenzie McDonald.

Infine, Marcelo Arevalo non competerà con l’ormai inseparabile Mate Pavic, ma avrà come compagno Marcelo Melo.

WTA Washington: Paolini rinuncia al doppio, Venus fa coppia con Eala

Jasmine Paolini è iscritta in singolare al Mubadala DC Open, ma non figura ai blocchi di partenza per il doppio.

Sara Errani, infatti, è segnata insieme a Nicole Melichar-Martinez.

Torna in campo anche Venus Williams accompagnata da Alexandra Eala, dopo i quarti di finale raggiunti a Bad Homburg. Già lo scorso anno la campionessa statunitense aveva accettato l’invito per disputare singolare e doppio in coppia con Hailey Baptiste.



