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ATP Estoril, il tabellone: Darderi N.2 del seeding, possibile esordio contro Rocha

Rublev è il n.1 del seeding, presenti anche Tabilo, Borges, Blockx e Wawrinka.

Di Luca De Gaspari
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Definito il tabellone dell’ATP 250 dell’Estoril (Portogallo), con Luciano Darderi osservato speciale in chiave azzurra. Il tennista italiano, accreditato della testa di serie numero 2, usufruirà di un bye al primo turno e debutterà direttamente agli ottavi contro il vincente della sfida tra Henrique Rocha e un qualificato.

Nella sua porzione di tabellone, Darderi potrebbe incrociare nei quarti la testa di serie numero 6 Botic van de Zandschulp, atteso all’esordio da Jaime Faria o da un qualificato. Più in alto, nella stessa metà, figurano anche Alejandro Tabilo [3] e Camilo Ugo Carabelli [7], possibili rivali in semifinale.

Nella parte alta del draw il primo favorito è Andrey Rublev [1], anche lui esentato dal primo turno: per il russo debutto contro Jan Choinski o Jesper de Jong.
Interessante anche il quarto presidiato da Nuno Borges [5], dove spicca la presenza di Stan Wawrinka, opposto al primo turno a Burruchaga.

Il tabellone completo

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