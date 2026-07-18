WTA Praga, il tabellone: Bouzkova e Krejcikova guidano il seeding, protagoniste tante ceche

Gli organizzatori del Livesport Prague Open 2026 hanno reso noto il tabellone principale del WTA 250 sul cemento di Praga. Tante le tenniste ceche protagoniste, con le prime cinque teste di serie che sono tutte giocatrici di casa.

Non c’è, invece, nessuna azzurra al via. È assente anche la finalista del 2025 Linda Noskova e non è difficile intuire il perché.

WTA Praga, il tabellone: Bouzkova a caccia della conferma, Krejcikova tds n. 2

La testa di serie numero 1, nonché campionessa uscente che va per il tris al Livesport Prague Open, Marie Bouzkova, debutterà con Jessica Bouzas Maneiro. In rotta di collisione ai quarti con la numero 21 del mondo c’è la quinta forza del seeding Tereza Valentova, che nel 2025 si è messa in mostra raggiungendo la semifinale, persa proprio con la connazionale. Per la classe 2007 di Praga l’esordio non sarà dei più morbidi, dato che sfiderà Eva Lys, per poi, in caso di vittoria, avventurarsi contro la vincente tra Maya Joint e la wild card Laura Samson, una delle stelline della scuola ceca, fucina di talenti senza soluzione di continuità.

Nella medesima porzione di tabellone ci sono anche Nikola Bartunkova e Daria Snigur, rispettivamente quarta e ottava favorita del tabellone di Praga, alle prese con Yue Yuan e Ella Seidel.

A presenziare la parte bassa, invece, è Barbora Krejcikova che inizierà contro una qualificata. I quarti di finale attesi per la due volte campionessa Slam sono con Antonia Ruzic, anche lei alle prese con una giocatrice proveniente dal tabellone cadetto all’esordio. Completano il quadro delle teste di serie Diane Parry, attesa al primo turno da una qualificata e possibile sfidante agli ottavi di Lilli Tagger, e Sara Bejlek. La ceca approccerà il torneo di casa contro Anna Blinkova.