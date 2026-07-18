ATP Kitzbuhel, sorteggiato il tabellone: Bublik guida il seeding, Vacherot N.2

È stato sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Kitzbuhel, in programma sulla terra rossa austriaca da lunedì 20 a sabato 25 luglio. A guidare il seeding sarà Alexander Bublik, esentato dal primo turno e atteso all’esordio dal vincente della sfida tra Facundo Diaz Acosta e un qualificato.

Nella parte alta figurano anche Tomas Martin Etcheverry, quarta testa di serie, e Ignacio Buse, numero 5 del tabellone. L’argentino debutterà direttamente al secondo turno, mentre il peruviano affronterà Vit Kopriva.

Nella metà inferiore il principale favorito sarà Valentin Vacherot, seconda testa di serie e anche lui beneficiario di un bye. Il monegasco attenderà Quentin Halys oppure un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Presenti inoltre Arthur Rinderknech, numero 3, e Jan-Lennard Struff, numero 6, entrambi già qualificati per gli ottavi.

Nessun giocatore italiano presente in tabellone, in attesa dei risultati delle qualificazioni: ci sarà un derby per l’accesso al main draw tra Federico Cinà e Lorenzo Giustino