Alcaraz protagonista alla finale dei Mondiali: porta in campo la Coppa del Mondo

In attesa del ritorno alle competizioni, Carlos Alcaraz si è preso la scena sul prato del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, dove questa sera ha partecipato alla cerimonia di presentazione della Coppa del Mondo prima della finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina.

Il campione spagnolo è entrato in campo insieme all’attrice sudcoreana Hoyeon, alla leggenda della nazionale spagnola Andrés Iniesta e al grande ex argentino Mario Kempes, mostrando il trofeo al pubblico presente sugli spalti.

Le immagini di Alcaraz con la Coppa del Mondo hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando l’entusiasmo dei tifosi per l’incontro tra due dei più grandi simboli sportivi della Spagna.

La finale ha visto di fronte l’Argentina campione in carica, a caccia del secondo titolo consecutivo, e la Spagna, tornata a giocarsi il trofeo conquistato per la prima e unica volta prima di oggi nel 2010. Proprio Iniesta aveva deciso quella finale contro l’Olanda segnando nei tempi supplementari il gol dell’1-0 a Johannesburg.