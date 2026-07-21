WTA Praga: Krejcikova vince ancora, eliminata Parry. La Cechia sfiora l’en plein

Sul cemento del WTA 250 di Praga le giocatrici di casa tengono alta la bandiera. La Cechia sfiora l’en plein, ma deve accontentarsi di quattro successi.

Tuttavia, nella seconda giornata del Livesport Prague Open non sono mancate alcune sorprese.

WTA Praga: vittorie per Krejcikova, Valentova, Bartunkova e Bejlek

Nikola Bartunkova ha pagato la tensione dell’esordio nel torneo di casa, ma alla fine ha trovato la chiave per scardinare la resistenza di Yue Yuan, che si è arresa per 3-6 6-4 6-1. La quarta testa di serie sfiderà agli ottavi Lanlana Tararudee, vittoriosa in tre set, 6-3 5-7 6-2, sulla wild card ceca Jana Kovackova, classe 2010 e numero 553 del mondo.

365 giorni fa Tereza Valentova si è spinta fino alla semifinale a Praga, confermando tutto il talento che le viene riconosciuto. La numero 63 del mondo e quinta forza in gara non ha affrontato Eva Lys, costretta al forfait in extremis, ma la lucky loser Priscilla Hon. In un’ora e 9 minuti di gioco la classe 2007 di Praga ha portato a casa la vittoria per 6-3 6-1. La prossima avversaria sarà Maya Joint, che ha negato il derby ceco agli ottavi fermando per 6-4 3-6 6-2 Laura Samson, altra stellina di casa.

A meno di due giorni dalla vittoria di Atene è tornata in campo anche Barbora Krejcikova. La seconda testa di serie ha palesato qualche acciacco dovuto alle fatiche greche, ma è approdata agli ottavi. A farne le spese è stata Linda Fruhvirtova, entrata in tabellone come lucky loser. 6-2 6-4 il risultato che consegna alla due volte campionessa Slam l’ennesimo derby della competizione con Lucie Havlickova, anche lei destinataria di una wild card.

Si è presa gli ottavi anche Sara Bejlek, che ha avuto il suo bel da farsi con Anna Blinkova. Alla fine a trionfare è terza favorita del torneo, impostasi con il punteggio di 7-6(9) 3-6 6-1.

Gli altri risultati di giornata

Se la Cechia festeggia, la sorpresa di giornata porta il nome di Mai Hontama. La numero 203, proveniente dalle qualificazioni, ha sgambettato la settima testa di serie Diane Parry con il punteggio di 6-4 6-0 e si è guadagnata il secondo turno.

Ad attendere la giapponese c’è Lilli Tagger. La classe 2008 austriaca l’ha spuntata su Xinyu Gao con il punteggio di 6-2 6-4.

Infine, vittoria anche per Maria Timofeeva, che non ha lasciato scampo a Aliaksandra Sasnovich. 6-3 6-4 e ottavi finale con Sara Bejlek per la naturalizzata uzbeka.