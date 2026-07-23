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Italiani in campo giovedì 23 luglio: Darderi sfiderà Martinez agli ottavi di finale. A che ora e dove vederlo

L'italo-argentino è l'unico azzurro rimasto nel tabellone ad Estoril ed affronterà il qualificato spagnolo nella fase finale del torneo

Di lorenzocelenza
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Luciano Darderi - ATP Roma 2026 - Foto Francesca Micheli
Luciano Darderi - ATP Roma 2026 - Foto Francesca Micheli

Luciano Darderi è l’unico italiano nel tabellone dell’ATP 250 Estoril. Il nativo di Villa Gesell esordisce oggi, giovedì, negli ottavi di finale del torneo da testa di serie numero 2 e l’avversario sarà un qualificato, ovvero lo spagnolo Pedro Martinez, il quale arriva al match dopo una vittoria contro il padrone di casa Henrique Rocha. L’incontro si terrà a partire dalle ore 19.30 sull’Estadio Millenium. Tra i due tennisti ci sono già quattro precedenti, che vedono l’italiano in vantaggio per 3-1. L’ultima sfida è molto recente e risale all’ATP di Buenos Aires dove Darderi si è imposto 7-5 6-1 sempre su terra battuta. Nella passata stagione, i due si sono affrontati due volte: la prima, all’Australian Open, con l’uscita di scena dell’azzurro per ritiro a causa di problemi al petto e successivamente a Miami con l’ennesima vittoria di Luciano per 6-4 6-1. Il primo testa a testa avvenne a Mallorca nel 2024, con un doppio 7-5 di Darderi in quasi due ore di gioco.

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Dove vedere i match degli azzurriItaliani in campo giovedì 23 luglio

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Per seguire il match di Luciano Darderi in campo ad Estoril in Portogallo, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW.

Italiani in campo giovedì 23 luglio

ATP Estoril: [Q] P. Martinez – [2] L. Darderi, ottavi di finale, ore 19.30

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