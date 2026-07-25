WTA Memphis, chi sarà la prima campionessa? Alexandrova e Kessler prime candidate, Italia assente

Dal 27 luglio al 2 agosto, presso il Leftwich Tennis Center – nello stato del Tennessee – si svolgerà la prima edizione del Memphis Classic, torneo di livello WTA 250 che ha sostituito in calendario quello di Cleveland. Nelle ultime ore è stato reso noto il tabellone, dove in 32 si presentano ai nastri di partenza per la corsa al titolo. Le prime due teste di serie sono Ekaterina Alexandrova, che attende una qualificata, e McCartney Kessler opposta a Renata Zarazua. Completano il roster delle prime otto del seeding – nell’ordine – Viktorija Golubic, Zeynep Sonmez, Camila Osorio, Caty McNally, Peyton Stearns e Yuliia Starodubtseva. Quest’ultima, per altro, sarà protagonista di uno dei primi turni più interessanti contro Sloane Stephens.

🚨 ¡Se sorteó el main draw del WTA250 de Memphis!



Así quedaron los cruces de las latinoamericanas en 1R:



Camila Osorio🇨🇴 vs Qualifier

Solana Sierra🇦🇷 vs Qualifier

Renata Zarazúa🇲🇽 vs McCartney Kessler🇺🇸 pic.twitter.com/J6YwhPmDr8 — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) July 25, 2026

Oltre alla vincitrice dello US Open 2017, le altre wild card nel tabellone principale sono Whitney Osuigwe – che darà vita a un incontro sulla carta molto interessante con Maya Joint – Cadence Brace e Reese Brantmeier. A un main draw che non vedrà alcuna rappresentante dell’Italia al via, si aggiungeranno anche 6 tenniste provenienti dalle qualificazioni. Qui si rivede dopo oltre sei mesi di stop anche Astra Sharma, ex n 84 del mondo presente grazie al ranking protetto. Per il resto da segnalare rimane lo scontro generazionale tra la giovane Talia Gibson e la sempreverde Tatjana Maria.