Musetti: “Avevo bisogno di riposarmi, ora vorrei finire la stagione senza problemi”

C’è grande attesa, e anche attenzione, per l’edizione 2026 dell’ATP 500 di Washington. Sarà infatti quella del rientro in campo di Lorenzo Musetti, a più di due mesi dalla sconfitta contro Casper Ruud agli Internazionali d’Italia. Da allora l’azzurro ha dovuto affrontare un percorso di recupero e rinunciare ad appuntamenti importanti come Wimbledon e Roland Garros, sperando di arrivare pronto all’estate americana. E infatti Musetti, rimasto in ogni caso in top 15, sembra pronto a rientrare al suo massimo. Esordirà, in un derby, contro Matteo Arnaldi.

Le parole di Musetti

“Tornare a fare quello che amo dopo uno stop lungo è una spinta in più per sognare magari anche di vincere il torneo“, ha raccontato Musetti all’ATP, “Washington mi era già piaciuta l’anno scorso, anche se in campo non era andata bene con la sconfitta al secondo turno. Questi due mesi mi sono serviti a vivere di più la mia famiglia, e ho avuto l’opportunità di far riposare mente e corpo, perché ne avevo bisogno. E sono tornato ad allenarmi bene ora“.

Era infatti chiaro come i problemi di Musetti fossero dovuti ad aver giocato anche troppo, senza mai un reale stop dopo l’infortunio, decisamente sfortunato, durante i quarti dell’Australian Open contro Djokovic. Un infortunio che anche mentalmente, visto che l’azzurro era avanti due set a zero e vicinissimo alla terza posizione mondiale, ha lasciato pesanti strascichi. E chissà che, ora che lo stop è stato obbligato, non abbia trovato nuova linfa per migliorare: “Mi sono preso il mio tempo, e mi sono allenato bene. Farlo con l’attitudine giusta ti dà qualche garanzia in più performare bene. Per quanto la competizione sia diversa dall’allenamento, e quella e mi è mancata molto“.

Musetti riflette infine su quanto abbia pesato aver giocato tanto a fine 2025, sull’importanza di staccare un po’ la spina e, soprattutto, su cosa si aspetta dal prossimo mese. Quello che dovrebbe rilanciarlo. “Dopo il finale di stagione del 2025, in cui ho giocato moltissimo, forse il mio corpo aveva bisogno di più riposo“, spiega l’azzurro, “ora ho recuperato, mi sono allenato bene e questo mi aiuterà a trovare le soluzioni giuste. Spero di giocare un buon tennis in questo mese, e anche di completare la stagione senza ulteriori problemi“.