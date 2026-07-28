ATP Los Cabos: Tomic, dal forfait nelle qualificazioni al 6-1 6-0 in 47 minuti. Dimitrov si ferma

Prima il forfait, poi il ripescaggio, infine una partita senza storia. Bernard Tomic è il primo protagonista della decima edizione del Mifel Tennis Open di Los Cabos. L’australiano, numero 171 ATP, vittorioso la scorsa settimana al Challenger di Lincoln, non aveva disputato il turno decisivo delle qualificazioni contro Tristan Boyer a causa di una gastroenterite. Entrato comunque nel tabellone principale come lucky loser, ha travolto il qualificato messicano Alex Hernandez con il punteggio di 6-1 6-0 in appena 46 minuti e 37 secondi.

Il messicano ha evitato il doppio bagel mantenendo il servizio sullo 0-5 del primo set. Per il resto Tomic ha controllato senza difficoltà: sette turni di battuta vinti senza concedere palle break e cinque break realizzati su sette opportunità. Una vittoria che mancava sul cemento del circuito maggiore dagli Australian Open del 2021.

Il risultato conferma inoltre il buon momento del trentatreenne australiano, reduce dal titolo conquistato al Challenger di Lincoln, il primo trofeo dal successo ATP di Chengdu del 2018. Al secondo turno il livello si alzerà sensibilmente: Tomic affronterà la testa di serie numero 4 Karen Khachanov.

Dimitrov si ferma prima dell’esordio

Non è invece cominciato il torneo di Grigor Dimitrov. Il bulgaro, entrato nel tabellone grazie a una wild card, ha rinunciato per un problema alla gamba sinistra dal quale non ha recuperato in tempo. Avrebbe dovuto affrontare il diciassettenne francese Moise Kouame, una delle sfide più attese del primo turno.

Il posto lasciato libero da Dimitrov è stato assegnato all’australiano Edward Winter, sconfitto da Soonwoo Kwon nel turno decisivo delle qualificazioni e ripescato come lucky loser. Sarà quindi Winter a sfidare Kouame.

Norrie riparte bene, Boyer elimina Diallo

Nessun problema per Cameron Norrie, campione a Los Cabos nel 2021. La testa di serie numero 5 ha superato Aleksandar Kovacevic, finalista della passata edizione, con il punteggio di 6-4 6-1. Dopo un primo set equilibrato, il britannico ha preso il controllo del match concedendo soltanto un game nella seconda frazione. Al prossimo turno troverà uno tra Aidan Mayo e James Duckworth.

Avanza anche Tristan Boyer, promosso nel tabellone principale proprio dal forfait di Tomic nelle qualificazioni. Lo statunitense ha battuto Gabriel Diallo 7-5 6-2 e affronterà ora la testa di serie numero 3 Francisco Cerundolo.

Completa il quadro dei risultati Chak Lam Coleman Wong, vincitore per 6-3 6-4 contro Darwin Blanch. Per il giocatore di Hong Kong il secondo turno proporrà la sfida più difficile: dall’altra parte della rete ci sarà il primo favorito Jiri Lehecka. Nella seconda giornata debutteranno anche il campione in carica Denis Shapovalov, opposto a Rinky Hijikata, e Corentin Moutet, atteso da Jenson Brooksby.