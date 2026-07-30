ATP Los Cabos: Darderi che succede? Si ritira dopo soli tre game contro Svrcina

D. Svrcina b. [2] L. Darderi 3-0 rit.

Inizia con un ritiro la stagione di Luciano Darderi sul cemento Oltreoceano. L’azzurro è costretto ad alzare bandiera bianca dopo 22 minuti di sfida a Dalibor Svrcina, in quello che si configura come il suo esordio nel torneo messicano, visto il bye del primo turno.

La fasciatura al braccio destro, rimossa dopo pochi punti, con cui la seconda testa di serie entra in campo lascia intendere qualche piccolo acciacco. Tuttavia, Luli non entra mai nel match neppure liberandosi delle fasce, con evidenti difficoltà nel gestire gli scambi. Il prematuro break incassato nel secondo gioco è presagio di un incontro complesso, che, però, non trova compimento. Da verificare quale effettivamente sia il problema che ferma Luciano, apparso appannato negli spostamenti.

Cambiare superficie repentinamente non è mai facile e il fisico presenta il conto a Darderi, che sceglie di preservarsi in vista degli appuntamenti – assai ravvicinati – delle prossime settimane. L’italiano ha optato per disputare i tornei di Bastad e Estoril nell’immediato post Wimbledon e il dispendio energetico, con una finale e una semifinale, è stato evidente. E adesso che si entra nel vivo della seconda metà del calendario è bene concedersi tempo per rifiatare e rimettere insieme forze e idee tennistiche.

Con questa defezione, sfuma al momento il riapprodo in top 20. Inoltre, svanisce anche l’interessante confronto tra il nativo di Villa Gesell e il campione in carica Denis Shapovalov.

A sfidare il canadese sarà Svrcina, 116 ATP, vittorioso al primo turno in rimonta su Adam Walton, e ora ai quarti di finale.