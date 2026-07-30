ATP Los Cabos, prosegue la risalita di Tomic: stende Khachanov, primo quarto dal 2018. Cade Lehecka

Il tabellone del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, ATP 250 di Los Cabos, si allinea ai quarti di finale. E il ritorno sul cemento dopo la breve toccata e fuga sull’erba e, per qualcuno, sulla terra europea non risparmia nessuno, con sorprese quasi inimmaginabili.

Al ritiro di Luciano Darderi si sommano le uscite di scena di altre due teste di serie, Karen Khachanov e Jiri Lehecka, battuti rispettivamente da Bernard Tomic e Coleman Wong. Si salva la terza forza del seeding, Francisco Cerundolo, che beneficia del ritiro di Tristan Boyer quando è sotto di un set. L’argentino, Cameron Norrie e Denis Shapovalov sono gli unici giocatori seeded rimasti in gara.

[LL] B. Tomic b. [4] K. Khachanov 6-2 6-4

A volte ci sono racconti che si stagliano come storie del torneo ben prima che il campo esprima i propri verdetti. Questo è, probabilmente, il caso di Bernard Tomic a Los Cabos.

L’australiano, costretto al forfait nel turno decisivo delle qualificazioni, è stato ammesso al main draw nelle vesti di lucky loser. L’ex numero 17 ATP aveva ringraziato la Dea Bendata infliggendo un 6-1 6-0 al qualificato Alex Hernandez, dimostrando non solo di aver superato il contrattempo fisico, ma anche di aver ritrovato un certo spessore tennistico.

Certo, il messicano staziona alla posizione numero 498 del ranking, ben lontano dalla 171esima piazza occupata dal 33enne nato in Germania. La sfida con Karen Khachanov è, però, sulla carta, un bel banco di prova per vedere a che punto è il Tomic 2.0.

Il russo si cede di schianto per 6-2 6-4 in una partita in cui il servizio non lo sostiene praticamente mai. Il 35% di prime in campo con una percentuale realizzativa del 62% sono numeri lontani da quanto si è abituati a vedere da Khachanov, che mette a referto anche sei doppi falli.

Nel primo set Bernard sale in cattedra dal 2-2, incasellando una striscia di quattro giochi consecutivi. La reazione da parte della quarta testa di serie non arriva neppure quando, nel secondo parziale, si avvantaggia di un break nel quinto gioco. Tomic dapprima centra il riaggancio sul 4-4, poi opera il sorpasso, suggellando l’incontro per 6-4.

Sono i primi quarti di finale dal 2018 per l’australiano, che adesso proverà a sorprendere anche la quinta forza del seeding. Al prossimo turno incrocerà, infatti, la racchetta con Cameron Norrie. Le prospettive di classifica indicano un riapprodo in top 150 se dovesse avere la meglio dell’inglese.

C. Wong b. [1] J. Lehecka 1-6 6-3 6-4

Il Mifel Tennis Open by Telcel Oppo continua a perdere pezzi: salta anche la testa di serie numero 1. Coleman Wong sorprende Jiri Lehecka e si garantisce un posto ai quarti di finale, dove se la vedrà con Jenson Brooksby.

Dopo un primo set sugli scudi da parte del ceco, che lascia all’avversario un solo gioco, perdendo al servizio solamente tre quindici, il numero 12 del mondo cala progressivamente e paga a caro prezzo le uniche disattenzioni alla battuta. In avvio di secondo parziale Lehecka spreca una palla break che potrebbe inesorabilmente indirizzare la partita, per poi incappare in ripetute difficoltà in risposta. Wong alza il livello, incrementando le prime in campo e piazzando 13 dei 16 ace tra seconda e terza frazione. Il 24enne boemo cede il servizio a 15 sul 4-3 e perde il bandolo della matassa. Il tennista di Hong Kong approfitta del momento di appannamento del rivale per piazzare il secondo break di fila, nel game che inaugura il terzo set. Poi il numero 108 ATP cancella una chance di controbreak immediato, costruendo sulla difesa del vantaggio la sua vittoria. Tuttavia, sul 3-3 Coleman potrebbe ipotecare il successo con un secondo break, ma Lehecka si regala ancora velleità di rimonta. Speranze che si infrangono sull’1-6 6-3 6-4 finale.

Gli altri risultati di giornata a Los Cabos

Gli altri risultati di giornata a Los Cabos sono certamente meno sorprendenti. Denis Shapovalov prosegue nel suo tentativo di difesa del titolo superando per 6-3 6-2 Rodrigo Pacheco Mendez, wild card casalinga e numero 320 del mondo. Ora il canadese ha sulla sua strada Dalibor Svrcina, che ha beneficiato del ritiro di Luciano Darderi.

Vittoria anche per Cameron Norrie, campione dell‘ATP 250 di Los Cabos nel 2021, che non lascia scampo a Adam Walton, eliminato con un doppio 6-4. Per l’inglese adesso c’è il test Bernard Tomic.

Francisco Cerundolo è assistito dalla fortuna nel match che lo vede contrapposto a Tristan Boyer. Quando la testa di serie numero 3 si trova indietro di un set, lo statunitense alza bandiera bianca sulla situazione di punteggio di 7-6(4) 4-3. Un’ora e 50 di match per un parziale e mezzo.

L’argentino sfiderà ai quarti di finale Arthur Gea, vittorioso in una rimonta senza logiche su Michael Zheng. 0-6 6-4 6-0 il punteggio finale.

Infine, c’è gioia anche per Jenson Brooksby che prenota la sfida a Coleman Wong imponendosi sull’altro lucky loser australiano Edward Winter per 6-3 6-4.