ATP Montreal, il cammino degli italiani: buon sorteggio per Cobolli, minaccia spagnola per Musetti

Ritornano gli ATP Masters 1000 dopo l’usuale vuoto del calendario (vuoto riempito da due tornei dello Slam, chiaro) che segue la conclusione degli Internazionali d’Italia. Il tabellone del National Bank Open presented by Rogers di Montreal, privo di Sinner, Alcaraz e Djokovic, conta sette azzurri ai nastri di partenza, di cui quattro teste di serie esentate dal primo turno, Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Tre nostri rappresentanti sono stati estratti nella metà alta (due nel primo quarto) e quattro in quella bassa (equamente divisi fra terzo e ultimo quarto). Andiamo a vedere il loro cammino nel dettaglio.

Cobolli, buon sorteggio

Flavio Cobolli, sesto favorito del tabellone e primo degli azzurri in gara, dopo il bye troverà Yannick Hanfmann (sfida inedita) o un qualificato. Al terzo turno, il seeding propone il n. 26 Tomas Martin Etcheverry, 1-1 i precedenti ma l’argentino ha vinto quello sul duro (Australian Open 2025, ma sappiamo che Flavio a inizio anno raramente è in gran spolvero). Agli ottavi il candidato è la tds n. 10 Andrey Rublev (2-0 per l’azzurro), mentre ai quarti dovrebbe arrivare Felix Auger-Aliassime, battuto tre volte su tre.

Musetti, giovani spagnoli per iniziare

Lorenzo Musetti è finalmente rientrato, a Washington. Per lui, 11° del seeding, esordio contro Martin Landaluce (battuto quest’anno a Barcellona), poi verosimilmente il secondo incrocio con l’altro giovane spagnolo, Rafael Jodar, tds n. 20, favorito su Moutet o Fucsovics. Il primo duello con Jodar sarà a Washington a poche ore dal sorteggio canadese. Agli ottavi il candidato più probabile è il ceco Jiri Lehecka, che dovrà prima battere Blockx. Ai quarti ci si aspetta De Minaur, battuto (le ultime) quattro volte su cinque. In semifinale Auger-Aliassime o Cobolli.

Montreal, il cammino di Darderi

Luciano Darderi, tds n. 19, inizierà dal canadese Gabriel Diallo (sfida inedita) o da un qualificato. La testa di serie prevista al terzo match è la 10 Rublev, alla quale tenterà di sostituirsi per guadagnare il derby con Flavio.

Montreal, il cammino di Arnaldi

30° del seeding, Matteo Arnaldi esordirà al secondo turno contro il vincente fra Marozsan e un qualificato. Poi ci sarà il probabile incrocio con una testa di serie, il n. 2 del mondo Sascha Zverev. L’azzurro è uscito sconfitto nei tre match finora disputati con il tedesco.

Montreal, il cammino di Berrettini

Per Matteo Berrettini sarà il ritorno in campo dopo la sconfitta nel match di terzo turno a Wimbledon con Dimitrov. Lo aspetta la sfida con l’argentino Mariano Navone, da lui stesso definito “un signor giocatore” dopo il duello di Cagliari dello scorso maggio. Berretto lo ha comunque sconfitto tre volte su tre, sempre sulla terra battuta, la superficie prediletta da Navone. Al turno successivo l’incrocio è con la tds n. 14 Valentin Vacherot, che quest’anno ha battuto l’azzurro a Miami. Al terzo round il seeding prevede Arthur Fils. L’ottavo di tabellone è presidiato da Alex de Minaur, sconfitto tre volte su cinque da Matteo.

Montreal, il cammino di Bellucci

Mattia Bellucci è fermo dall’ATP di Eastbourne. A Wimbledon si è infortunato in allenamento e ha dovuto dare forfait. Qui esordirà con l’argentino Sebastian Baez, n. 53 del ranking, una sfida inedita. Al secondo turno c’è il 31° del seeding Zizou Bergs, poi eventualmente Ben Shelton.

Montreal, il cammino di Sonego

Il sorteggio peggiore è toccato a Lorenzo Sonego. Il torinese n. 80 ATP è stato estratto al primo turno con il n. 67 Tallon Griekspoor, contro il quale è avanti 2-0 negli scontri diretti: qualificazioni di Parigi-Bercy 2022 e due anni fa al primo turno proprio a Montreal. In caso di conferma, la testa di serie che inevitabilmente si trova al secondo round sarà la numero 1 Alexander Zverev, che ha sempre battuto l’azzurro nei sei precedenti.

Il percorso degli azzurri

Cobolli

1° turno: bye

2° turno: Hanfmann/qualificato

3° turno: [26] Etcheverry

ottavi: [10] Rublev/[19] Darderi

quarti: [2] Auger-Aliassime/[16] Tiafoe

semifinale: [3] De Minaur/[8] Lehecka/[11] Musetti

Musetti

1° turno: bye

2° turno: Landaluce/qualificato

terzo turno: [20] Jodar

ottavi: [8] Lehecka/[27] Blockx

quarti: De Minaur/Vacherot/Fils

semifinale: Auger-Aliassime/Cobolli

Darderi

1° turno: bye

2° turno: Diallo/qualificato

terzo turno: [10] Rublev

ottavi: [6] Cobolli

Arnaldi

1° turno: bye

2° turno: Marozsan/qualificato

terzo turno: [1] Zverev

Berrettini

1° turno: Navone

2° turno: [14] Vacherot

terzo turno: [18] Fils

ottavi: [3] De Minaur

Bellucci

1° turno: Baez

2° turno: [31] Bergs

terzo turno: [5] Shelton

Sonego

1° turno:Griekspoor

2° turno: [1] Zverev