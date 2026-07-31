ATP Pechino: confermata la presenza di Jannik Sinner per il quarto anno di fila

Jannik Sinner tornerà a Pechino, in quello che sarà il suo primo torneo post US Open. L’azzurro, dopo la rincuncia a Montreal, tornerà in campo al Masters 1000 di Cincinnati, prima di tentare l’assalto all’ultimo Slam della stagione, già vinto nel 2024. Intanto, guardando più avanti, Sinner già programma il resto della stagione, e per il quarto anno di fila farà tappa a Pechino, torneo già vinto nel 2023 e nel 2025. Nel 2024 si arrese in finale, partita più bella dell’anno, contro Alcaraz. E ora è pronto a ritornare, per inaugurare al meglio il finale di stagione.

L’annuncio di Sinner per Pechino

Queste le parole di Sinner, in un video pubblicato dai canali ufficiali dell’ATP 500 di Pechino: “Ciao a tutti, qui Jannik. Vincere due volte il China Open nel 2023 e nel 2025 ha reso questo posto davvero indimenticabile per me e anche per il mio team. Quindi sono davvero contento di tornare quest’anno per la 20esima edizione del torneo, che costituisce un fantastico traguardo. E proverò a fare del mio meglio“.

Jannik Sinner will play the China Open this year! 🥰 pic.twitter.com/hBJI1mbA8J — jannik sinner files (@jannik_files) July 31, 2026

Nel 2023 la vittoria a Pechino contro Medvedev fu la svolta per la carriera di Sinner, con la ciliegina della finale alle ATP Finals dopo aver raggiunto la quarta posizione del ranking ATP. Lo scorso anno fu un bel toccasana dopo esser rimasto a secco di tornei in tutta l’estate americana, e nel 2024 si rivelò viatico verso la vittoria di Shanghai. Un torneo, il 500 cinese, che sembra andare decisamente a genio a Jannik. Che tornerà da grande favorito, accompagnato, tra gli altri, anche da Flavio Cobolli e Alexander Zverev.