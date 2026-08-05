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Alcaraz alza bandiera bianca per Cincinnati: lo spagnolo rinuncia al Masters pre US Open

Il numero due del mondo ha scelto di preservarsi, dando forfait per Cincinnati. Parteciperà allo US Open?

Di Pietro Sanò
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Carlos Alcaraz – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)
Carlos Alcaraz – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)

Nonostante i positivi segnali di ripresa e i video degli allenamenti ad alta intensità trapelati nelle ultime settimane, Carlitos Alcaraz ha scelto di rinunciare al Masters 1000 di Cincinnati, prolungando ancora il suo periodo di stop. Sin dal primo momento, lo spagnolo ha dichiarato di non avere fretta per quanto concerne il ritorno alle competizioni, dunque, sorge adesso un naturale interrogativo per la sua presenza a Flushing Meadows.

Il Direttore del Cincinnati Open, Bob Moran, ha dichiarato: “Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a giocare nei tornei il prima possibile. Gli auguriamo il meglio per il suo recupero e non vediamo l’ora di dargli nuovamente il benvenuto a Cincinnati in futuro”.

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