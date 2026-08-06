Sinner, valutazioni in corso sul ginocchio: Cincinnati in dubbio

La partecipazione al Masters 1000 Cincinnati di Jannik Sinner appare in dubbio per il problema ad un ginocchio che lo ha portato, martedì 4 agosto, a svolgere una visita alla clinica ortopedica Physioclinic di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui il numero uno del mondo in queste ore starebbe valutando insieme al suo team la mossa migliore, partendo ovviamente da un attento monitoraggio delle condizioni.

La partenza per Cincinnati del campione altoatesino sarebbe fissata per domenica, ma potrebbe essere posticipata o annullata: il torneo in Ohio inizierà il 13 agosto, Sinner esordirebbe sabato 15 o domenica 16. Jannik, che come noto ha già saltato Montreal, sta valutando se arrivare allo US Open senza tornei precedenti. Non sarebbe una novità per lui affrontare uno Slam senza giocare match preparatori: a Wimbledon ha vinto scendendo in campo solo per un’esibizione contro Cameron Norrie. Per quanto riguarda il torneo di Cincinnati, è già ufficiale la defezione di Carlos Alcaraz, ancora alle prese col recupero dopo l’infortunio al polso.