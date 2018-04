Paolini vola col doppio bagel a Monterrey, oggi sfida decisiva di quali

Jasmine Paolini si libera con doppio bagel della sua avversaria di secondo turno e ora è a una sola vittoria dal tabellone principale dell'International messicano

Oltre alla terra verde di Charleston questa settimana si gioca anche in Messico per l’International di Monterrey (cemento), il cui tabellone è guidato dalla numero tre del mondo Garbiñe Muguruza. Chiudono il trittico delle uniche top 40 iscritte Magdalena Rybarikova, in campo stanotte contro Ozaki, e l’ucraina Lesia Tsurenko. Emblematica la posizione in classifica dell’ottava e ultima testa di serie Ajla Tomljanovic, numero 95 delle graduatorie, per delineare lo stacco tra il Premier statunitense e l’International messicano. Che quest’anno inizierà senza la campionessa in carica Anastasia Pavlyuchenkova, che nel 2017 si era imposta per la quarta volta – su nove titoli complessivi – a Monterrey. Sarà assente anche la finalista in carica Angelique Kerber, ma ci sarà modo di rivedere in campo Danielle Collins, prepotentemente salita alla ribalta con la semifinale di Miami.

A Monterrey non si è ancora concluso il torneo di qualificazione. Le quattro finali che decreteranno altrettanti ingressi nel main draw si disputeranno a partire dalle 18 e l’Italia potrà contare sulla presenza di Jasmine Paolini, che affronterà da favorita la statunitense Usue Maitane Arconada, 19 anni e n.246 WTA. Dopo aver brillantemente superato il primo turno, Jasmine è stata addirittura dominante contro la venezuelana Andrea Gamiz: doppio 6-0 in appena 34 minuti di gioco e tanta fiducia in vista dell’incontro decisivo. Una vittoria regalerebbe alla tennista toscana il terzo main draw stagionale dopo Shenzhen e Acapulco: l’azzurra insegue ancora la prima vittoria nel circuito maggiore.

Di seguito il tabellone principale del torneo.

