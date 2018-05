Scommesse: squalificato per tre anni Zuluaga Gaviria

Il colombiano, 1957 del ranking, a 22 anni ha giocato appena 17 partite tra Challenger e ITF. Finito sotto inchiesta, non si è presentato davanti agli inquirenti

Barlaham Zuluaga Gaviria, colombiano numero 1957 del mondo (top ranking 1491), è stato squalificato per tre anni dalla Tennis Integrity Unit con una multa di cinquemila dollari per non aver collaborato a un’indagine anti-corruzione. Nel mirino, anche in questo caso, le scommesse sui tornei minori: Zuluaga, a 23 anni, è accreditato di appena 17 apparizioni in carriera tra Challenger e ITF, con soli tre successi conquistati. Negli ultimi match disputati, tra febbraio e luglio 2017, ha vinto soltanto quattro game. A quel punto è finito nel mirino degli inquirenti, rimediando la prima sospensione provvisoria per non aver risposto alla convocazione della TIU presentando un certificato medico. In realtà Zuluaga Gaviria al colloquio con l’organo di vigilanza non si è più presentato, rifiutando anche di mettere a disposizione il suo telefono cellulare per le opportune verifiche sui tabulati. Successivamente, ha pensato di cavarsela consegnando un telefono diverso da quello richiesto. Da qui la squalifica, con effetto immediato, che lo terrà fuori dai circuiti fino al 2021.