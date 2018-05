ATP Ranking: Federer-Nadal, altro sorpasso. Zverev guida la Race

Le evoluzioni in vetta alla classifica ATP sembrano uscite dalla sceneggiatura del film “Il sorpasso”. Da gennaio ad oggi Nadal e Federer si sono infatti avvicendati al primo posto per cinque volte. Il 2018 è iniziato con Nadal al comando. Federer lo ha superato il 19 febbraio grazie alla vittoria di Rotterdam. Ancora lo spagnolo in testa il 2 aprile dopo la prematura uscita di scena del rivale a Miami e nuovo sorpasso del basilese, novello “Re di maggio”, dal 14 al 20 grazie alla debacle madrilena di Nadal. Il record assoluto di avvicendamenti al vertice è per ora al sicuro poiché nel 1983 John McEnroe, Jimmy Connors e Ivan Lendl si scambiarono la corona dieci volte.

Ma le possibilità che possa essere ulteriormente avvicinato sono tutt’altro che remote visto che Nadal per rimanere al comando, riconquistato con la recente vittoria di Roma, dovrà vincere per l’undicesima volta il Roland Garros. Se poi al maiorchino riuscisse l’impresa in terra di Francia, Federer, conti alla mano, potrebbe scavalcarlo qualora raggiungesse la finale a Stoccarda, torneo che vedrà il suo ritorno alle competizioni. Ma queste sono solo congetture. Ciò che è certo è che sino al termine del Roland Garros, previsto per il 10 giugno, Nadal potrà comunque godersi la 174esima, 175esima e 176esima settimana della carriera al comando.

🇪🇸 Rafa Nadal returns to No. 1️⃣, beginning his 1️⃣7️⃣4️⃣th week at the 🔝.

I restanti principali fatti della settimana in pillole

I giocatori della NextGeneration a Roma non hanno fatto grandi cose, ad eccezione della loro stella polare, Alexander Zverev sconfitto solo in finale. Tolto lui, l’unico giovane leone ad avere raggiunto il terzo turno è stato Denis Shapovalov, che grazie a questo risultato ha migliorato la sua classifica ed è salito ad un inedito 26esimo posto. Al secondo turno si è invece fermato Stefanos Tsitsipas (+3, n. 40). Nella classifica a loro riservata troviamo però una novità: per la prima volta tra i primi otto irrompono i 211 cm di Reilly Opelka, in forte crescita (!) in virtù della vittoria ottenuta al Challenger di Bordeaux. I restanti sette in ordine decrescente sono: Zverev, Shapovalov, Tsitsipas, Tiafoe, Fritz, Rublev e de Minaur. Il capoclasse della NextGeneration grazie alla finale di Roma ha raggiunto la sommità di una classifica ancora più prestigiosa, ovvero quella riservata agli otto giocatori che si disputeranno a novembre le Finals londinesi.

There is a new leader in the #ATP Race To London!

Alexander Zverev, who was No. 36 in the Race just two months ago, surges to the lead with his third #ATPMasters1000 final of the season 🔥

Read Race Update ➡️ https://t.co/k45L3fCyVL

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) May 21, 2018