ATP Challenger: Lorenzi, toccata e fuga in Messico

Cinque tornei del circuito minore in corso. Non solo Firenze, si gioca anche a Monterrey (già fuori Lorenzi), Stockton, Almaty e Campinas (Ornago al secondo turno)

Tutto quello che c’è da sapere sulla Firenze Tennis Cup – Toscana Aeroporti

Monterrey (Messico, hard, $150,000)

È durata appena una partita l’avventura a Monterrey di Paolo Lorenzi. L’azzurro, accreditato della terza testa di serie, ha ceduto all’esordio alla wild card Jurgen Melzer. 7-5 6-3 il punteggio finale. Negli ultimi quattro Challenger giocati (Genova, Szczecin, Biella e appunto Monterrey), tre vittorie e quattro sconfitte per l’azzurro (a Biella il miglior risultato: sconfitta nei quarti contro Travaglia). Nelle prime due giornate si sono giocati intanto tutti gli incontri di primo turno: oltre a Lorenzi, eliminato anche il quarto favorito del seeding Menendez-Maceiras. Vittoria sofferta per Pedro Martinez (8), tutto facile per Marcel Granollers (1), Ivo Karlovic (5), David Ferrer (lo spagnolo, testa di serie numero 6, ha lasciato appena quattro giochi a Thanasi Kokkinakis) e Gerald Melzer (7), forfait alla vigilia per Michael Mmoh (2).

Il tabellone completo

Stockton (USA, hard, $100,000)

Tabellone allineato al secondo turno anche per il Challenger californiano di Stockton, che non vede in tabellone giocatori italiani. Successi in due set all’esordio per sei delle prime otto teste di serie: Thompson (1), Harris (4), Ruud (5), Rubin (6), Bolt (7) e Polmans (8). Subito fuori Reilly Opelka e Henri Laaksonen, secondo e terzo favorito del seeding, battuti rispettivamente da Maxime Janvier e Liam Broady.

Il tabellone completo

Almaty 2 (Kazakistan, hard, $50,000)

Nessun italiano presente in Kazakistan, dove nella giornata di giovedì si giocheranno i quarti di finale del Challenger di Almaty. Nella parte alta del tabellone, sfida tra la prima e la settima testa di serie (Istomin e Kecmanovic), mentre l’ottavo favorito del seeding Lukas Rosol se la vedrà con il tedesco Tobias Kamke. Nella parte bassa una sola testa di serie rimasta, la numero 3 Mirza Basic, che affronterà Illya Marchenko. Nell’ultimo quarto di finale, si sfideranno invece Scoot Griekspoor e Nikola Milojevic (che al primo turno ha superato per 7-5 al terzo Felix Auger-Aliassime, quinta testa di serie).

Il tabellone completo

Campinas (Brasile, terra rossa, $50,000)

Tabellone allineato al secondo turno nell’unico altro Challenger della settimana, oltre alla Firenze Tennis Cup, che si gioca sulla terra rossa. Già tre le teste di serie eliminate: Hugo Dellien (3), battuto dalla wild card locale Thiago Seyboth Wild, Juan Ignacio Londero (5), sconfitto in due set da Thomaz Bellucci e soprattutto Pablo Cuevas (primo favorito del seeding) che all’esordio si è sorprendentemente arreso in tre set allo statunitense Ulises Blanch, numero 336 del mondo. Qualificati invece per il secondo turno Delbonis (2), Monteiro (4), Bagnis (6) Berlocq (7) e Garin (8), oltre a Fabrizio Ornago, unico azzurro presente in tabellone. Dopo la vittoria al debutto contro il qualificato Joao Souza (7-6 7-6), l’italiano sfiderà al secondo turno il 18enne Seyboth Wild, che un mese fa si è laureato campione junior degli US Open battendo in finale il nostro Lorenzo Musetti.

Il tabellone completo