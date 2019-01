Australian Open, diamo i numeri

Sarà Maria Sharapova ad aprire le danze sulla Rod Laver Arena nella prima giornata dell’Australian Open 2019. La russa, testa di serie n. 30, scenderà in campo lunedì mattina alle 11 ora locale (l’una in Italia) per affrontare nel suo match di primo turno la qualificata inglese Harriet Dart. A seguire Rafael Nadal (al suo primo match sul cemento outdoor dal ritiro nella semifinale dello US Open contro Del Potro) contro la wild card australiana James Duckworth e Angelique Kerber contro la slovena Hercog. Nella sessione serale, a partire dalle 19 locali (le 9.00 in Italia), la campionessa uscente Wozniacki aprirà la sua difesa del titolo contro la belga Van Uytvanck mentre in chiusura di giornata sarà Roger Federer ad affrontare nel suo match inaugurale Denis Istomin.

Nella Melbourne Arena (ex Hisense), non prima delle 18 locali (le 8 in Italia), è programmata anche la partita tra Roberto Bautista Agut e Andy Murray in quello che potrebbe essere l’ultimo match a Melbourne Park per l’ex n.1 del mondo.

Quattro gli azzurri impegnati nella giornata inaugurale: nel secondo incontro sul campo 3 Matteo Berrettini se la dovrà vedere con la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas, sempre nel secondo match ma sul campo 13 Thomas Fabbiano giocherà contro la wild card locale Jason Kubler, sul campo 22 in apertura di programma il qualificato Stefano Travaglia affronterà l’argentino Guido Andreozzi, ed infine, non prima delle 17 locali (le 7 in Italia) sul campo 15, Andreas Seppi, reduce dal bel torneo disputato a Syndey, sarà atteso dalla prova contro la testa di serie n.31 Steve Johnson.

Il programma completo (orari italiani)

Rod Laver Arena – dall’01

[30] M. Sharapova vs [Q] H. Dart

[WC] J. Duckworth vs [2] R. Nadal

P. Hercog vs [2] A. Kerber

Non prima delle 09

A. Van Uytvanck vs [3] C. Wozniacki

D. Istomin vs [3] R. Federer

Margaret Court Arena – dall’01

[14] J. Goerges vs D. Collins

[5] S. Stephens vs T. Townsend

Non prima delle 05

[27] A. de Minaur vs P. Sousa

Non prima delle 09

[15] A. Barty vs L. Kumkhum

[6] M. Cilic vs B. Tomic

Melbourne Arena – dall’01

[5] K. Anderson vs A. Mannarino

M. Sakkari vs [22] J. Ostapenko

[13] K. Edmund vs T. Berdych

Non prima delle 08

[22] R. Bautista Agut vs A. Murray

[8] P. Kvitova vs M. Rybarikova

1573 Arena – dall’01

[Q] J. Ponchet vs [19] C. Garcia

[20] G. Dimitrov vs J. Tipsarevic

A. Riske vs [9] K. Bertens

Non prima delle 07

M. Ebden vs J.L. Struff

Court 3 – dall’01

[Q] A. Kalinskaya vs [11] A. Sabalenka

[14] S. Tsitsipas vs M. Berrettini

[WC] E. Perez vs Y. Wang

F. Lopez vs J. Thompson

Court 5 – dall’01

[Q] C. Eubanks vs [19] N. Basilashvili

M. Puig vs A. Pavlyuchenkova

Y. Putintseva vs [32] B. Strycova

I.C. Begu vs A. Petkovic

Court 7 – dall’01

[Q] A. Sharma vs [WC] P. Hon

[Q] P. Badosa Gibert vs [WC] K. Birrell

P. Gojowczyk vs [10] K. Khachanov

F. Delbonis vs J. Millman

Court 8 – dall’01

[29] D. Vekic vs K. Mladenovic

B. Mattek-Sands vs [WC] Z. Hives

R. Opelka vs [9] J. Isner

[30] G. Monfils vs D. Dzumhur

Court 10 – dall’01

M. Mmoh vs R. Albot

O. Jabeur vs T. Babos

A. Rublev vs M. McDonald

Court 12 – dall’01

K. Boulter vs E. Makarova

[Q] B. Haddad Maia vs B. Pera

M. Basic vs [Q] H. Laaksonen

Non prima delle 05

C. Norrie vs T. Fritz

Court 13 – dall’01

[Q] M. Kecmanovic vs [26] F. Verdasco

[WC] J. Kubler vs T. Fabbiano

B. Bencic vs K. Siniakova

Non prima delle 04

K. Flipkens vs A. Sasnovich

Court 14 – dall’01

H. Watson vs [31] P. Martic

G. Garcia-Lopez vs R. Haase

[WC] M. Polmans vs D. Kudla

Court 15 – dall’01

S. Cirstea vs R. Peterson

F. Tiafoe vs [Q] P. Gunneswaran

[20] A. Kontaveit vs S. Sorribes Tormo

Non prima delle 05

A. Seppi vs [31] S. Johnson

Court 19 – dall’01

[Q] Y. Bonaventure vs S. Vickery

[24] L. Tsurenko vs E. ALexandrova

[Q] T. Ito vs [Q] D. Evans

Non prima delle 05

Y. Nishioka vs T. Sandgren

Court 20 – dall’01

M. Vondrousova vs E. Rodina

P. Cuevas vs D. Lajovic

[Q] R. Molleker vs [18] D. Schwartzman

Non prima delle 04

V. Lapko vs J. Larsson

Court 22 – dall’01

[Q] S. Travaglia vs G. Andreozzi

M. Niculescu vs A. Anisimova

[Q] V. Troicki vs R. Carballes Baena