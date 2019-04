Caroline Wozniacki si sposa, l’addio al nubilato è vistoso

AZZURRI AVANTI TUTTA – Giornata più che positiva per il tennis italiano nelle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo: tre vittorie su tre incontri. Buona prestazione per Lorenzo Sonego contro Yoshihito Nishioka, nonostante un secondo set perso un po’ ingenuamente. Il torinese ha successivamente ricevuto la notizia dell’ingresso nel main draw senza necessità di giocare l’incontro finale in virtù del ritiro del suo avversario designato, Marco Trungelliti.



Contro Nishioka, nel primo set l’italiano ha sfruttato a dovere le evidenti difficoltà al servizio del giapponese, infierendo spesso e volentieri sia sulla prima che sulla seconda. Gli scambi lunghi l’hanno comunque fatta da padrona e nonostante il punteggio netto e mai in bilico (6-2) il parziale è durato quasi un’ora. Nel secondo set, Sonego è calato un po’ e ha iniziato a regalare qualcosa dal lato del dritto. Ne ha approfittato Nishioka, bravissimo a rimanere attaccato ad ogni punto. Sotto 3-0, Lorenzo ha rimontato fino al 4-4, cancellando ben cinque palle del 5-3. Ancora il dritto però lo ha tradito in dirittura d’arrivo e lo ha costretto a giocare un terzo set. A questo punto, l’azzurro ha alzato di nuovo il livello di concentrazione e, complice un netto calo fisico dell’avversario, si è involato verso un rapido bagel che come detto l’ha già promosso nel tabellone principale.



Vittoria in rimonta per Thomas Fabbiano contro Feliciano Lopez. Decisivo il break ottenuto dall’italiano sul finire del secondo set, proprio nel momento in cui il servizio dello spagnolo sembrava intoccabile. Sfiduciato, Lopez ha opposto ben poca resistenza nel terzo set chiuso con un netto 6-2. Il suo prossimo avversario sarà Juan Ignacio Londero. La notizia del giorno è però la vittoria in due set di Julian Ocleppo, omaggiato di una wild card, ai danni di un top 100 come Mischa Zverev. Vero è che il tedesco ha vinto solo una partita delle ultime quindici giocate (per ritiro contro Kuhn a Miami), ma il risultato è comunque sorprendente e al di là di ogni aspettativa della vigilia. Al prossimo turno incontrerà Guido Andreozzi, che ha eliminato in due rapidi set Ernests Gulbis.

GLI ALTRI INCONTRI – Fuori subito la prima testa di serie, Leonardo Mayer, sorpreso da Alexei Popyrin. Il giovane australiano è stato bravo a conquistare i tiebreak del primo e del terzo set, senza farsi abbattere dal netto 6-2 del secondo parziale. Si è invece qualificato per il turno decisivo, Ugo Humbert, secondo favorito del tabellone cadetto, pur faticando più del dovuto. Il giovane francese ha proceduto spalla a spalla con la combattiva wild card Florent Diep prima di scrollarsela definitivamente di dosso nel terzo parziale. La partita del giorno però è sicuramente stata quella vinta da Andrey Rublev contro Bernard Tomic. Dopo aver vinto il primo set, l’australiano ha servito invano per il match, finendo col cedere il parziale al tiebreak. Nel terzo set è toccato a Rublev servire per chiudere la partita, ma senza successo (nonostante un match point a disposizione). Il tiebreak decisivo è equilibratissimo e ancora una volta a spuntarla è il russo, che annulla un match point a Tomic e chiude il match subito dopo. Sconfitte senza appello le wild card monegasche Hugo Nys e Romain Arneodo, schiantate rispettivamente da Aliaz Bedene (6-2 6-4) e da Juan Ignacio Londero (6-0 6-4).

Risultati primo turno quali:

A. Rublev b. [10] B. Tomic 4-6 7-6(5) 7-6(6)

[2] U. Humbert b. [WC] F. Diep 3-6 7-5 6-3

[WC] J. Ocleppo b. [6] M. Zverev 7-6(2) 7-6(4)

A. Popyrin b. [1] L. Mayer 7-6(5) 2-6 7-6(2)

E. Ymer b. [14] M. Kecmanovic 6-1 6-3

T. Fabbiano vs [13] F. Lopez 3-6 6-4 6-2

[5] A. Bedene b. [WC] H. Nys 6-2 6-4

[11] A. Ramos-Vinolas b. M. Marterer 6-2 6-2

G. Andreozzi vs [9] E. Gulbis 6-4 6-1

M. Trungelliti b. [12] P. Gojowczyk 6-4 6-2

L. Sonego b. [3] Y. Nishioka 6-2 4-6 6-0

[4] J.I. Londero b. [WC] R. Arneodo 6-0 6-4

[7] F. Delbonis b. I. Ivashka 6-2 3-4 rit.

[8] T. Daniel b. Y. Maden 6-4 6-4

