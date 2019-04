Il campione in carica Gianluigi Quinzi subito fuori a Francavilla

Altra giornataccia nel complicatissimo 2019 di Gianluigi Quinzi. Il mancino marchigiano, che l’anno scorso sembrava aver intrapreso un virtuoso percorso di crescita a livello tecnico e di classifica, quest’anno pare essere tornato a combattere contro i propri demoni. Nella nuova stagione, Gianluigi ha raccolto come migliori risultati i quarti a Punta del Este (sconfitto da Thiago Montero) e a Bergamo (dall’indemoniato Jannik Sinner): il resto ha riservato molte più ombre che luci e l’ultimo KO, arrivato pochi minuti fa a Francavilla sul Mare, è particolarmente doloroso.

Quinzi si presentava agli Internazionali D’Abruzzo da campione in carica ed era insignito della seconda testa di serie, ma il sorteggio, in apparenza discreto, gli ha offerto un rivale in grado di batterlo molto più facilmente di quanto fosse lecito attendersi. Tomislav Brkic, ventinovenne bosniaco occupante la posizione numero 297 del ranking e mai in carriera tra i primi duecento, quest’anno si era sempre fermato al massimo al secondo turno negli otto Challenger disputati e non aveva dunque le sembianze dell’ostacolo insormontabile. Falloso e sfiduciato, Quinzi ha invece retto per un’ora scarsa, incassando per giunta un tetro seizero nel secondo set, costruito su uno sfavorevole parziale di undici a ventisei. Costretto a cedere quasi per intero il bottino di punti incassati nella scorsa edizione, l’ex campione di Wimbledon Junior farà un balzo indietro di circa trenta posizioni: dovesse decretare oggi il nuovo ranking, il computer lo vedrebbe alla centosettantadue ATP.

Per un Quinzi che soffre, altri connazionali tra i molti impegnati a Francavilla hanno vissuto una buona giornata. Una menzione speciale la merita Giulio Zeppieri: il teenager laziale, omaggiato di una wild card dagli organizzatori, ha concesso appena quattro giochi allo spagnolo Javier Barranco Cosano, numero 390 del ranking in tabellone grazie alle buone prestazioni offerte nell’ITF World Tour. Zeppieri domani affronterà il tedesco Dominik Koepfer, undicesima testa di serie in gara e discreto banco di prova.

Bene anche Pellegrino e Jimbo Moroni nei derby con Vavassori e Del Federico, mentre hanno salutato Andrea Basso e Matteo Viola, rispettivamente sconfitti da José Hernandez e Mikael Ymer. Per il resto, riflettori puntati – nel vero senso della parola visto che di sessione serale trattasi – sull’interessante duello tra Lorenzo Musetti e Matteo Donati.