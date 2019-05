FNSI, USSI, Ordine Giornalisti interessati al caso del direttore di Ubitennis pedinato al Foro Italico

Diversi lettori hanno scritto chiedendoci notizie sugli sviluppi della incresciosa vicenda degli Internazionali d’Italia che non si è conclusa con la revoca e il ritiro dell’accredito stampa di Ubaldo Scanagatta, ma è proseguita con il pedinamento dello stesso direttore per tutta la giornata di domenica, nonostante lui si fosse comprato un biglietto ground e fosse quindi un normale cittadino con… pieno diritto di circolazione. “Reo” di aver scritto per Ubitennis come sempre da 10 anni oltre che per La Nazione, il direttore si è visto sguinzagliare sulle sue tracce anche per i movimenti più innocenti, due, tre, quattro agenti della sicurezza.

Poiché molti lettori si domandavano, e ci hanno domandato, come si comportassero al riguardo gli altri colleghi presenti al Foro Italico, se avessero cioè agito collettivamente in segno di protesta e solidarietà, e come avessero reagito le associazioni stampa e di categoria – che a loro valida scusante non era facile avvertire e coinvolgere fra sabato sera e domenica mattina per concertare un’azione volta all’immediata restituzione dell’accredito stampa revocato a Ubaldo Scanagatta – possiamo tranquillizzare i lettori sul fatto che in momenti diversi vari gruppi di giornalisti italiani e stranieri sono scesi dalla sala stampa per esprimere la loro solidarietà al direttore di Ubitennis.



Della vicenda, che il direttore ha riassunto nell’ultimo editoriale scritto da Roma, sono stati informati la FNSI nazionale e Toscana, l’Ordine nazionale giornalisti, l’USSI (Unione Stampa Sportiva Nazionale e Toscana) con i presidenti delle varie associazioni, ordini, unioni. Possiamo confermare ai lettori che quei destinatari hanno ricevuto la lettera dell’avvocato Massimo Rossi e anche che la FIT riceverà nei prossimi giorni altre comunicazioni al riguardo. Ora non possiamo anticiparle, salvo il fatto che (dai primi contatti intrattenuti con i responsabili delle varie componenti associazionistiche e sindacali giornalistiche) la solidarietà al direttore di Ubitennis Ubaldo Scanagatta appare piena, senza riserve ed unanime in riferimento ai diritti sanciti dalla Costituzione in ordine alla libertà di stampa, al diritto di critica e alla lampante pretestuosità e discrezionalità discriminatoria della strana “regola” usata come escamotage per il ritiro dell’accredito.

Il giornalismo italiano sembra intenzionato a reagire a quanto accaduto, anche se le modalità non sono ancora note. Ci vorrà un po’ di tempo prima che siano ufficializzate. Quanti giornalisti perderebbero soldi e lavoro se non potessero collaborare per più testate? Che senso ha impedire a un giornalista di farlo, quando non sia un suo direttore a pretendere una collaborazione esclusiva? Difatti la stragrande maggioranza dei giornalisti collabora con più media che a volte compartecipano alle spese che consentono la corrispondenza fuori sede di un inviato, soprattutto in questi tempi di crisi economica. E a Roma, come in tutti gli eventi, erano tanti. Ma il provvedimento è scattato solo con Scanagatta, in curiosa coincidenza con l’articolo che era stato appena pubblicato – perché non prima visto che il direttore di Ubitennis era al Foro da giorni e aveva scritto quotidianamente? – e che criticava l’organizzazione degli Internazionali raccogliendo lamentele espresse pubblicamente da giocatori e spettatori un giorno dopo l’altro.



Il direttore, che a quasi 70 anni e dopo mezzo secolo di carriera non è più un ragazzino, ha subito un notevole ed ingiustificato stress a seguito delle decisioni della FIT. Al suo ritorno a Firenze il medico curante lo ha visitato e voluto sottoporre immediatamente a un check-up con un urgente richiesta presso un istituto di analisi medico radiografiche fiorentino per un eco-color-doppler venoso agli arti inferiori per pregresso TVP (trombo venoso profondo) a seguito di un dolore al polpaccio destro emerso in concomitanza con quanto successo nel weekend romano degli Internazionali d’Italia ed altri malesseri di varia natura. Il check-up proseguirà nei prossimi giorni.



TUTTA LA VICENDA

Qui di seguito riproduciamo anche la prima lettera dell’Avvocato Massimo Rossi, scritta sabato sera, prima degli episodi relativi al “pedinamento” quasi ossessivo di cui il direttore è stato fatto oggetto domenica e che richiederà una seconda comunicazione del legale.

In nome e per conto del dottor Ubaldo Scanagatta, che me ne ha conferito mandato, sono con la presente a significarVi quanto segue. Ubaldo Scanagatta è giornalista professionista da sempre specificamente e particolarmente impegnato nell’attività di commentatore dello Sport del tennis. In tale veste da più di quarant’anni egli segue gli Internazionali d’Italia anche dalla Sala Stampa del torneo, cui è sempre stato ammesso a seguito di accredito richiesto dal quotidiano La Nazione di Firenze e regolarmente concesso. Oltre che per la sua collaborazione con il quotidiano La Nazione, Ubaldo Scanagatta è universalmente noto al mondo del Tennis, e quindi anche a tutti i destinatari della presente, quale fondatore e direttore responsabile della testata on-line denominata “Ubitennis”. In occasione di tutte le ultime dieci edizioni degli Internazionali d’Italia Ubaldo Scanagatta ha esercitato la sua professione di giornalista scrivendo commenti sia sul giornale La Nazione, che sul Resto del Carlino, che su Il Giorno – tutti appartenenti al medesimo gruppo editoriale – sia sulla testata “Ubitennis”, peraltro partner dello stesso “Network”. Anche l’edizione in corso non ha fatto eccezione, tanto è vero che fin dal primo giorno di gare Ubaldo Scanagatta ha scritto i suoi pezzi pubblicati dalle testate sopra richiamate. In particolare, va forse sottolineato, nella giornata di ieri “Ubitennis” ha pubblicato, a firma del suo Direttore, alcuni articoli aventi riguardo ai ritiri dalla competizione di Roger Federer e della numero 1 del tennis femminile – la giapponese Osaka – nonché riguardo alle dichiarazioni critiche e in parte polemiche espresse dai giocatori Fognini, Federer, Djokovich, Thiem e Goffin sia con riferimento alle pessime condizioni dei campi, sia con riferimento alla organizzazione del torneo, con particolare riguardo agli orari di gioco. Questa mattina il direttore della comunicazione degli Internazionali d’Italia, Piero Valesio, ha contestato per iscritto a Ubaldo Scanagatta la pretesa violazione da parte sua dell’ obbligo “di non svolgere attività giornalistica per media diversi da quello che hanno (sic n.d.r.) richiesto l’accredito di cui è in possesso”. Contestualmente e conseguentemente è stato revocato a Ubaldo Scanagatta il “pass” di accesso. La Vostra iniziativa è del tutto illegittima e viola gravemente i diritti del mio assistito. Non può al proposito non rilevarsi come l’articolo 21 della nostra Costituzione tutela espressamente il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Il medesimo articolo afferma che “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure”. Aggiungasi che l’esercizio di libera stampa comprende il diritto di accesso alle informazioni e alla loro raccolta senza limitazioni. Appare dunque evidente la grave violazione di diritti costituzionalmente garantiti da Voi posta in essere a danno non solo del mio assistito ma anche e soprattutto del pubblico dei lettori. La Vostra censura è inaccettabile e sarà pertanto oggetto di adeguata reazione nella competente sede giudiziaria, anche ai fini risarcitori in relazione ai gravi danni subiti dal mio assistito e dalle testate da lui rappresentate. Vi diffido in ogni caso dal proseguire nelle Vostre illegittime condotte, invitandoVi alla immediata restituzione del Pass al giornalista Ubaldo Scanagatta. Distinti saluti. Massimo Rossi