Berrettini non si ferma più: sarà derby contro Seppi ad Halle

Non dev’essere facile essere Maria Sharapova e non poterlo dimostrare sul campo. Non dev’essere facile soffrire come una bestia per un set intero, il primo, per tenere testa all’entusiasmo di una ragazzotta di buone speranze come Viktoria Kuzmova, sua avversaria nel turno inaugurale dell’International maiorchino. Ferma da più di quattro mesi per colpa della solita spalla ballerina nuovamente operata, Maria ha accettato di buon grado l’invito offertole dagli organizzatori del torneo di Maiorca con l’intento di ritrovare confidenza, come si dice, in vista del ritorno sugli amati campi di Church Road: il primo test è stato probante e certamente utile.

Il match è finito in discesa ma non è stato lontano dal trasformarsi in una ripidissima scalata, in fondo a un primo tempo giocato sul filo del rasoio e chiuso al tie break al secondo set point dopo che Masha era stata costretta a salvarne un paio a sua volta. Non solo, poco prima, messa in difficoltà dalle buone abilità in risposta e dall’encomiabile capacità di generare angoli acutissimi della giovane rivale, Sharapova nell’undicesimo gioco era stata obbligata a rispondere per salvare capra e cavoli, riuscendovi grazie a qualche missile vintage sulle righe e alla scarsa abitudine di Kuzmova a fronteggiare simili personalità.

Risolto il dilemma, nel secondo set Masha si è sciolta in maniera inversamente proporzionale all’avversaria delusa, alla quale ha concesso la miseria di sei punti nell’intero parziale. Salva l’ex numero uno del mondo – per lei possibile secondo turno contro Angie Kerber, oggi piazzata in chiusura di programma -, e salva Amanda Anisimova: al battesimo stagionale sull’erba la teenager del New Jersey ha rischiato grossissimo contro Tereza Martincova, qualificata e discreta erbivora, vincendo in rimonta dopo aver annullato anche un match point nel tie break del secondo. Niente da fare invece per Vika Azarenka, alla quale non è stato sufficiente un entusiasmante primo set dal sapore antico per aver la meglio su Caroline Garcia, in fase di ritrovata fiducia dopo il successo raccolto a Nottingham un paio di giorni fa.

Meno carne al fuoco quest’oggi a Birmingham, anche a causa della pioggia che, come d’abitudine, ha costretto tutti a un’interruzione tutt’ora protraentesi. Per ciò che riguarda gli incontri completati, da segnalare il sofferto successo ottenuto dalla numero uno del mondo Naomi Osaka contro Maria Sakkari, non certo una specialista del verde, e il ritorno alla vittoria di Jelena Ostapenko contro Iga Swiatek, non ancora a suo agio sui campi in erba, alla quale ha lasciato appena due giochi. Niente festa, infine, per Ekaterina Aleksandrova, ieri segnalata dal computer al best ranking di numero cinquanta WTA, battuta in due da Petra Martic.

Birmingham, primo turno:



P. Martic b. E. Alexandrova 6-3 7-5

[8] J. Goerges b. D. Yastremska 3-6 6-4 6-3

[Q] Kr. Pliskova b. [Q] V. Tomova 6-3 6-4

J. Ostapenko b. [Q] I. Swiatek 6-0 6-2

[1] N. Osaka b. M. Sakkari 6-1 4-6 6-3

Y. Putintseva b. [WC] H. Dart 6-1 6-4

A. Sasnovich vs [WC] V. Williams

[6] Q. Wang vs [Q] L. Davis

[2] A. Barty vs D. Vekic

J. Brady vs L. Tsurenko



Il tabellone completo

Maiorca, primo turno:



O. Jabeur b. [Q] K. Juvan 7-5 7-6(5)

[2] A. Sevastova b. [Q] V. Lepchenko 6-3 7-6(5)

[WC] S. Stosur b. S. Zheng 6-4 7-5

[Q] S. Rogers b. S. Zhang 6-2 6-2

A. Anisimova b. [Q] T. Martincova 3-6 7-6(7) 6-4

[6] C. Garcia b. V. Azarenka 1-6 6-4 7-5

[WC] P. Badosa Gibert b. A. Riske 6-7(2) 7-5 7-5

[WC] M. Sharapova b. V. Kuzmova 7-6(8) 6-0

A. Cornet b. [Q] S. Sorribes Tormo 6-0 6-1

[1] A. Kerber b. [Q] Y. Bonaventure 7-5 4-6 6-2



Il tabellone completo