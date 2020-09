US Open, settebello Azarenka: schiacciata Sabalenka. Konta battuta da Cirstea

C’è anche Victoria Azarenka tra le contendenti al titolo dell’Open degli Stati Uniti 2020. E se ci fossero ancora dei dubbi sulla sua candidatura, il modo in cui è riuscita a battere la sua connazionale Aryna Sabalenka nel secondo turno del torneo li ha fugati tutti: 6-1 6-3 in 67 minuti. Un primo set dominato su tutti i fronti e un secondo parziale dove ha dovuto gestire solo una reazione (insufficiente) della numero 5 del seeding, in grado solamente di avvicinarsi sul 2-3 dopo un altro sprint in avvio di parziale della due volte finalista di questo torneo.

Un anno fa perse contro l’attuale numero 11 WTA al primo turno sui campi di Flushing Meadows, rimontata dopo una buona partenza. Come se non bastasse uscì sconfitta anche nella finale di doppio, vinta da Aryna in coppia con Elise Mertens. Ma la splendida settimana su questi stessi campi, anche se il torneo era il WTA Premier di Cincinnati, le ha dato nuova linfa e ha sancito il suo rientro sui grandi palcoscenici. Per ora tuttavia è solo un terzo turno Slam, che preso in valore assoluto può significare poco e nulla per chi nei Major ha alzato anche due trofei (Australian Open 2012 e 2013), ma se consideriamo i risultati degli ultimi tre anni (non più di un ottavo a Wimbledon 2017) è già un’ottima base.

“Adesso ho fiducia nel mio gioco, il che viene anche prima dei risultati” ha detto la bielorussa in conferenza. “Sapevo che avrei dovuto cambiare qualcosa rispetto a sette, otto anni fa, non si può restare in quel cerchio. Il modo in cui colpisco è in sostanza lo stesso. Ciò che ho cambiato è l’attitudine. Il modo in cui approccio l’allenamento, il modo in cui approccio la partita. Mi sono tolta di dosso la paura di fallire. È stato un progresso molto importante”. Vika è una delle tre mamme ancora in gioco nella parte bassa del tabellone, assieme a Serena e Pironkova: “Non siamo solo mamme, siamo giocatrici, siamo donne che hanno sogni, obiettivi e passioni. La mia vita da mamma è appena iniziata, ma è eroico volere bilanciare la carriera con la maternità. Io voglio essere un esempio per mio figlio e sono sicura che anche le altre mamme la pensano come me”.

Ora Vika può guardare con fiducia al tabellone. Johanna Konta (t.d.s. 9) ha perso in tre set contro Sorana Cirstea, n. 77 del mondo. La britannica era assieme ad Azarenka (e Sabalenka, ovviamente) una delle favorite per conquistare il posto disponibile nei quarti di finale. Dopo essere partita fortissimo vincendo il primo parziale, ha ceduto alla distanza, 6-4 al terzo dopo quasi tre ore di partita. Ha avuto anche tre occasioni per recuperare il break subito nel settimo game del set finale, ma la rumena ha stretto i denti, conquistando il terzo turno.

Un anno fa Konta raggiunse i quarti di finale. Non può che essere rammaricata per l’uscita prematura dal torneo: “Onestamente ho dato tutto quello che avevo. Ho lottato duramente. Ho provato a metterla fuori ritmo, ma alla fine lei è stata la migliore in campo. Negli Slam ci sono tutte le migliori giocatrici, perciò in ogni turno trovi avversarie che giocano in modo incredibile. Certo, più è alto il tuo ranking, più sei in grado di farlo con costanza, ma tutte ne sono in grado. E oggi lei l’ha fatto”. Konta ha già raggiunto tre semifinali Slam, ma è sempre mancata nel momento in cui c’era da aggiungere il quid in più che serve per diventare campionessa: “Sento ancora che posso vincere un Major, certo. È per questo che continuo a giocare e ad allenarmi”.

Ora non può che rimanere Vika la candidata numero uno. Al prossimo turno giocherà o con Sascha Vickery o con Iga Swiatek. Il match è stato interrotto per pioggia e verrà recuperato nella quinta giornata, con la statunitense in vantaggio di un set. Cirstea invece si giocherà il posto negli ottavi con Karolina Muchova. La ceca ha fatto vedere ottime cose nei primi due turni, prima battendo in due set Venus Williams sull’Arthur Ashe Stadium e nel secondo round Kalinskaya. Nel quarto di Serena invece (attesa dalla sfida con Stephens) ha dominato anche il secondo turno Madison Keys (6-2 6-1 a Bolsova). La testa di serie numero 7 ha perso appena cinque game in due partite.

Il tabellone femminile dello US Open con tutti i risultati aggiornati