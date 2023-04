Musetti e Coric, ma anche Sonego, Cecchinato e Lajovic: l’entry list del Piemonte Open Intesa Sanpaolo è da ATP 250

Mercoledì si comincia nella Scatola Magica che ospita il Mutua Madrid Open. Si comincia con il cuadro principal del secondo ATP Masters 1000 della stagione sulla terra battuta europea. Se già sappiamo cosa devono aspettarsi le nostre rappresentanti, andiamo ad analizzare cosa ha riservato il sorteggio agli azzurri impegnati. Dopo che colui che stava facendo almeno semifinale in ogni “1000”, al secolo Jannik Sinner, si è concesso un meritato riposo, sono tre gli italiani direttamente ammessi in tabellone: Lorenzo Musetti (n. 18 del ranking), Lorenzo Sonego (n. 47) e Fabio Fognini (n. 127). Anche se si deve ancora disputare il secondo e decisivo turno di qualificazioni, a loro si aggiungerà almeno un qualificato in virtù del derby tra Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri. Restano ancora in gara anche Vavassori e Arnaldi. L’urna è stata piuttosto benevola per quanto riguarda i primi turni, con Musetti e Fognini estratti nella parte alta (in rotta di collisione ai sedicesimi) e Sonego in quella bassa.

Quindicesimo del seeding, Lorenzo Musetti inizierà direttamente dal secondo turno. Dopo un periodo negativo, nel giro di un paio di settimane Lorenzo ha raggiunto i quarti a Monte Carlo e le semifinali a Barcellona, battendo tra gli altri Djokovic, Norrie e Kecmanovic e disputando un buon match contro Tsitsipas. Dopo il bye, dunque, il ventunenne di Carrara affronterà il vincente fra un qualificato e quel Juan Pablo Varillas che lo ha sconfitto ai quarti di Buenos Aires. L’altra testa di serie in quello spicchio di tabellone (con eventuale scontro ai sedicesimi) è Pablo Carreño Busta, al rientro dopo un’assenza di due mesi e mezzo per un problema al gomito, con una vittoria e tre sconfitte nel 2023. “Padrone” di quell’ottavo è Casper Ruud, semifinalista nella Caja due anni fa, ma in questa stagione ancora alla ricerca della forma migliore.

Lorenzo Sonego non è andato molto avanti nei due precedenti appuntamenti sul rosso di Monaco (il Principato e Baviera), superando in entrambi il primo turno in lotta (rispettivamente contro Humbert e Halys) e cedendo a Medvedev e Garin. Nel torneo a circa 550 metri sul livello del mare, Sonny esordirà contro un qualificato; al secondo turno, è in attesa la 32a e ultima testa di serie, Ben Shelton, al suo primo tour in Europa (almeno da giocatore) e, per forza di cose, ancora acerbo ma non per questo meno pericoloso di quanto indichi il suo attuale status di top 40. In caso di approdo al terzo turno, potrebbe esserci il settimo del seeding Felix Auger-Aliassime, prima impegnato dal vincente fra Jason Kubler e il campione di Banja Luka Dusan Lajovic. FAA non gioca da Miami a causa di un infortunio al ginocchio sinistro.

Fabio Fognini sta precipitando in classifica, fuori dai primi 100 dopo 14 anni, complice l’infortunio alla caviglia patito a Estoril che lo ha costretto al forfait nelle due settimane successive dove difendeva complessivamente 135 punti. Nel torneo dove è arrivato al massimo agli ottavi (terzo turno) nel 2019, Fabio è stato estratto contro il n. 98 ATP Oscar Otte, battuto un anno fa a Belgrado. Giocatore atipico che dichiara la terra la superficie preferita, il 193 cm da Colonia quest’anno ha sempre perso quando dall’altra parte della rete si è ritrovato un italiano: J. Berrettini, Nardi e Cobolli. Probabilmente Fabio dovrà fare qualcosa di più che mostrare il passaporto per batterlo ma, se si è rimesso fisicamente, ha tutti gli attrezzi per guadagnare il turno successivo dove è in attesa il citato Carreño Busta, colui che ha battuto il Fogna nelle prime sette sfide (ora il bilancio è 8-2).