ATP Marrakech LIVE: Berrettini alla ricerca dell’ottavo titolo contro Carballes Baena

16.53 – Si procede senza break con Carballes Baena vincitore di uno scambio ravvicinato a rete su una palla corta di Berrettini. RCB 5-4 ma serve Berrettini

16.36 – Immediato controbreak di Berrettini, che manovrando con pazienza da fondo approfitta di alcuni errori di Carballes Baena, tra cui anche in doppio fallo. RCB conduce 3-2 ma serve Berrettini

16.32 – Carballes Baena ottiene il break al quarto game grazie a un diritto in rete di Berrettini sulla palla break. Lo spagnolo appare molto più vispo in campo, Berrettini abbastanza macchinoso. Certamente le quasi tre ore giocate sabato in semifinale non aiutano il romano.

16.22 – Inizio faticoso per Berrettini, che ha dovuto annullare una palla break nel suo primo turno di battuta. Il punteggio è comunque 1-1.

16.00 – Al Royal Tennis Club de Marrakech si contendono il titolo della 37a edizione del Grand Prix Hassan II, l’unica tappa del circuito ATP nel continente africano il campione uscente Roberto Carballes Baena (n. 64 ATP) e il nostro Matteo Berrettini, entrato nel tabellone grazie al ranking protetto di n. 74 ma attualmente al n. 135 del ranking ATP dopo la lunga inattività del 2023. Gli head to head tra i due vedono Berrettini in vantaggio per 2 vittorie a 1, con l’ultimo scontro che risale al torneo di Napoli del 2022, l’ultima occasione nella quale Berrettini era arrivato in finale in un evento ATP. I due non si sono mai incontrati sulla terra battuta.

