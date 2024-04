WTA Madrid, il tabellone femminile: Paolini sulla strada di Vondrousova e Sabalenka

Si arriva al giro di boa per quanto riguarda i WTA 1000. Dei dieci WTA1000 previsti dal calendario WTA 2024 ne sono già andati in archivio quattro “1000” su superfici veloci: Doha, Dubai, Indian Wells e Miami). Il torneo numero cinque sarà il primo torneo WTA 1000 su terra battuta. Ci si sposta, infatti, nella capitale spagnola per il Mutua Madrid Open 2024.

Il main draw del torneo spagnolo prenderà il via martedì 23 aprile 2024 e i campi della Caja Magica vedranno le protagoniste del circuito WTA sino a domenica 5 maggio. Infatti, la finale del tabellone di singolare si giocherà sabato 4 maggio, non prima delle 18:30, mentre la giornata di domenica vedrà la finale di doppio. Il tabellone di qualificazione, invece, comincerà il giorno precedente lunedì 22 aprile.

LINK AL IL TABELLONE COMPLETO

Al via del torneo spagnolo ci saranno 96 giocatrici: 76 ammesse direttamente sulla base del ranking a cui si aggiungono 8 wild card e 12 qualificate. Occorre ricordare che le 32 teste di serie godono tutte di un bye e sono di fatto già proiettate ai loro match di secondo turno.

Alla Caja Magica scenderanno in campo tutte le protagoniste del circuito WTA a partire dalla campionessa in carica Aryna Sabalenka che in finale sconfisse la polacca Iga Swiatek. Con lei ci saranno Swiatek, Rybakina, Gauff oltre a una delle tenniste on fire di questo 2024, ossia Danielle Collins.

Dando un’occhiata alla top20, l’unica assente sarà la lungodegente Karolina Muchova. Grazie a una wild card sarà presente la ex numero 1 al mondo e campionessa Slam Caroline Wozniacki mentre con il ranking protetto è presente Naomi Osaka, al rientro dopo la maternità. Proverà a stringere i denti la più attesa delle spagnole Paula Badosa, costretta a lottare contro i problemi alla schiena dopo il torneo di Stoccarda.

Capitolo italiane sono 4 le nostre giocatrici ammesse nel main draw. Guida la pattuglia italiana Jasmine Paolini, che godrà di un bye al primo turno essendo tra le prime 32 teste di serie. Jasmine è capitata nella parte bassa del tabellone. Potenziale terzo turno contro Garcia, ottavo contro Vondrousova, quarto contro la testa di serie numero due, Sabalenka. Con lei ci saranno Lucia Bronzetti (primo turno contro una qualificata), Elisabetta Cocciaretto (primo turno contro LInette) e Martina Trevisan (primo turno contro Stephens).

IL TABELLONE PARTE ALTA

IL TABELLONE PARTE BASSA

OTTAVI TEORICI

[1] I. Swiatek vs [16] E. Svitolina

[11] B. Haddad Maia vs [5] A. Sakkari

[3] C. Gauff vs [15] L. Samsonova

[9] J. Ostapenko vs [8] O. Jabeur

[6] Q. Zheng vs [10] D. Kasatkina

[14] E. Alexandrova vs [4] E. Rybakina

[7] N. Vondrousova vs [12] J. Paolini

[13] D. Collins vs [2] A. Sabalenka



I PRIMI TURNI DELLE ITALIANE

J. Paolini vs bye (2T Zhu/Jimenez)

M. Trevisan vs S. Stephens

E. Cocciaretto vs M. Linette

L. Bronzetti vs Q



INFORMAZIONI SUL TORNEO

Tabellone a 96 giocatori (16 teste di serie)

76 giocatori entrati per accettazione diretta

12 qualificati

8 wild card

Il sito ufficiale del torneo

MONTEPREMI E PUNTI

Primo round — 10 points | €20,360

Secondo round — 35 points | €30,255

Terzo round — 65 points | €51,665

Round of 16 — 120 points | €88,440

Quarti di finale — 215 points | €161,995

Semifinali — 390 points | €284,590

Finalista — 650 points | €512,260

Campionessa — 1000 points | €963,225

RECORD DEL TORNEO

Giocatrice con il maggior numero di titoli in singolo del Mutua Madrid Open: Petra Kvitova (3 titoli – 2011, 2015, 2018)

Più giovane campionessa in singolare: Petra Kvitova (2011 – 21 anni e 2 mesi)

Campionessa in singolare più anziana: Serena Williams (2013 – 31 anni e 7 mesi)

Campionesse con la classifica più alta: Dinara Safina (2009), Serena Williams (2013) numero 1

Campionessa con la classifica più bassa: Aravane Rezai (2010 – all’epoca n. 22)

Finali di singolare testa di serie n. 1 vs testa di serie n. 2: 2013 (testa di serie n. 1 Serena Williams b. testa di serie n. 2 Maria Sharapova) e 2023 (testa di serie n. 2 Aryna Sabalenka d. testa di serie n. 1 Iga Swiatek)