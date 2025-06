Italiani in campo mercoledì 11 giugno: Cocciaretto sfida Pera a ‘s-Hertogenbosch. A che ora e dove vederla

Insolito trovarsi al mercoledì con poche speranze azzurre ancora in piedi nei tornei in corso: ci siamo abituati troppo bene. Rimane comunque qualche superstite al Libèma Open di ‘s-Hertogenbosch. Mercoledì 11 giugno saranno tre gli azzurri impegnati in Olanda, ma solo una nel singolare.

Elisabetta Cocciaretto sta cercando di ritrovare continuità e, dopo un buon esordio, sfiderà agli ottavi di finale la statunitense Bernarda Pera. Le due scenderanno in campo attorno alle 12:30 e sarà il loro sesto scontro diretto. Quattro dei cinque già giocati sono stati appannaggio della 30enne americana, ma questo sarà il primo testa a testa su erba. La favorita è la numero 79 al mondo, la cui vittoria su GoldBet è data a 1.59 contro 2.32 di un successo azzurro. Le due si giocheranno un posto ai quarti contro la vincente del match tra Ann Li e Suzan Lamens.

Nel doppio Angelica Moratelli proverà, in coppia con la statunitense Sabrina Santamaria, a scalfire le certezze della terza coppia del tabellone formata dall’americana Nicole Melichar Martinez e dalla russa Liudmila Samsonova. Il match inizierà verso le 14. Allo stesso orario Luciano Darderi, sconfitto all’esordio nel singolare contro Nicolas Jarry, esordirà a fianco del portoghese Nuno Borges sempre nel tabellone di doppio. Gli avversari saranno il belga Zizou Bergs e il tennista di casa Jesper De Jong.

Gli incontri saranno visibili in tv sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

Italiani in campo mercoledì 11 giugno