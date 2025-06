WTA Berlino: Frech rimonta una spenta Andreeva. Jabeur vince e si regala Paolini

E’ cominciato il Berlin Tennis Open by HYLO, WTA 500 che si disputa sull’erba della capitale tedesca, in programma dal 16 al 22 giugno. Unica italiana in tabelline la nostra Jasmine Paolini che oggi ha saputo chi sarà la sua sfidante di secondo turno: la tunisina Ons Jabeur. Da segnalare anche la prima testa di serie a cadere: la 18enne Mirra Andreeva, rimontata dalla polacca Magdalena Frech.

E. Navarro b. M. Kostyuk 6-2 6-3

Vittoria autoritaria quella della statunitense Emma Navarro che regola l’ucraina Marta Kostyuk 6-2 6-3 in 1 ora e 18′. Giornata nera al servizio per Kostyuk che si espone all’aggressività dell’americana in risposta fin dal primo quindici. Nel primo parziale Navarro infligge tre break pesanti – secondo, quarto e ottavo game – che non lasciano scampo all’ucraina. Nella ripresa si assiste a un po’ più di lotta: dopo uno scambio fugace di break Navarro rompe gli indugi e sale fino al 1-4. Poi Kostyuk si rifà sotto, ma cede un altro break nell’ottavo game, quello della staffa. Al prossimo turno la statunitense attende la vincente tra Badosa e Lys.

[LL] O. Jabeur b. [Q] C. Dolehide 7-6 (5) 6-1

La tunisina Ons Jabeur affronterà Jasmine Paolini al secondo turno di Berlino dopo aver sconfitto in due set la statunitense Caroline Dolehide 7-6 (5) 6-1. Una Jabeur ritrovata forse, magari è presto per dirlo, ma la sua prova contro la qualificata americana è degna di nota. A saltare all’occhio è stata la sua difesa: 8 palle break salvate su 9 e un tie-break giocato d’astuzia, lavorando ai fianchi la sua avversaria. La ripresa è tutto un crescendo con Jabeur che da fondo al suo tennis pieno di variazioni e traiettorie, esondando con tre break filati dall’1-1 fino al 6-1 conclusivo.

Adesso c’è Paolini: se si considerano i precedenti, l’azzurra è avanti 3-2, avendo vinto le ultime tre sfide: sulla terra di Stoccarda l’anno scorso, sul cemento di Miami e sul rosso di Roma quest’anno. L’unico match disputato in passato su erba è stato vinto dalla tunisina, ovvero nel 2023 a Eastbourne.

[Q] R. Masarova b. [Q] S. Kenin 6-3 6-2

Grande prova al servizio di Rebeka Masarova che piega 6-3 6-2 la statunitense Sofia Kenin in 1 ora e 7′. Una prestazione maiuscola in battuta per l’elvetica che concede una sola palla break – salvata – in tutto il match alla sua avversaria. Nel primo parziale il break arriva in chiusura, nell’ottavo game; mentre nella ripresa i break saranno due: nel terzo e settimo game. Per Masarova adesso arriva il test più complicato, perché al prossimo turno affronterà la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

[Q] Katerina Siniakova b. [Q] Viktorya Tomova 6-1 6-2

Una prestazione di alto livello quella espressa da Katerina Siniakova che concede solo tre game a Viktorya Tomova, sconfitta 6-1 6-2 in 1 ora e 12′. Impeccabile al servizio e propositiva in risposta la ceca che approfitta dei troppi gratuiti della bulgara, mai veramente in partita. Così nel primo set Tomova vola via sul 5-0, prima di lasciare un game alla sua avversaria, che si vede rifilare un 6-1 senza sotria. Nella ripresa invece c’è una timida reazione di Siniakova che controbreakka nel quarto game prima di perdere altre due volte il servizio, e con esso il match. Adesso la tennista ceca attende la vincente tra Rybakina e Zheng.

M. Frech b. [6] M. Andreeva 2-6 7-5 6-0

La prima testa di serie a cadere è Mirra Andreeva che si fa rimontare dalla polacca Magdalena Frech 2-6 7-5 6-0 in 2 ore e 11′. Tanto fallosa la giovane russa che litiga con il suo servizio tutta partita, collezionando ben 8 doppi falli. E sì che nel primo set Andreeva ha giocato come sa: grande energia da fondo campo, pressione totale che le ha portato tre break filati dal 2-2.

Poi nella ripresa la luce si spegne: prima Frech si issa sul 4-1, poi subisce la rimonta di una scatenata Andreeva che si riporta sul 5-5, e infine subisce un sanguinoso break nell’undicesimo game che ristabilisce la parità nei set. Il terzo set è a senso unico: la russa esce completamente dal match, commettendo un errore dopo l’altro. Fanno tre break filati per Frech che infligge la quarta sconfitta negli ultimi cinque incontri ad Andreeva. Al prossimo turno per la polacca la vincente tra Anisimova e Andreescu.