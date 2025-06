ATP Halle: Zverev è perfetto e sfiderà Sonego, Michelsen fa fuori Tsitsipas e trova Medvedev

Si delinea il quadro degli ottavi all’ATP 500 di Halle. Dopo il brillante successo su Struff, ci sarà un altro padrone di casa sulla strada di Lorenzo Sonego. Il piemontese affronterà Alexander Zverev che riscatta la finale persa a Stoccarda e lascia solo tre game al malcapitato Marcos Giron nell’esordio in Vestfalia. Avanza agli ottavi anche Karen Khachanov che supera Zizou Bergs 7-5 6-3 in più di un’ora e mezza.

Vittoria convincente anche per Daniil Medvedev, il russo rimane concentrato per tutto il match e si sbarazza di Quentin Halys con un 6-2 7-5 che gli permette di festeggiare il quattrocentesimo sigillo nel circuito maggiore. Il primo quarto di finale vedrà contrapposto il moscovita ad Alex Michelsen che da prova di essere avversario ostico su questi campi. L’americano si conferma la bestia nera di Stefanos Tsitsipas che si arrende 7-6(5) 7-5 in un match a tratti folle. Prima sconfitta per il greco dopo l’inizio della sodalizio con Goran Ivanisevic.

[8]K.Khachanov b. Z.Bergs 7-5 6-3



Bergs non concede il bis. Il belga, che a Stoccarda si era arreso in finale solo a Gabriel Diallo, viene eliminato al primo turno dell’ATP 500 di Halle da un solido Karen Khachanov che fa due su due nei confronti diretti con Zizou. La prima sfida sull’erba si risolve in favore del russo dopo un primo set molto equilibrato, scevro di palle break e che sembrava potesse avere solo nel tie break il proprio epilogo. Niente affatto, il moscovita sfrutta un passaggio a vuoto del più giovane in campo e gli strappa la battuta, cogliendo la seconda opportunità a disposizione. Con il break in tasca, diventa tutto più facile per scrivere 7-5 e prendersi il primo set. La reazione del fiammingo non esita ad arrivare a inizio secondo parziale, ma è troppo sciupone nel non concretizzare le due palle break messo a disposizione da Khachanov. E’ la sliding doors del match, con il servizio del classe 1999 che esce di scena con un misero 48% di prime palle in campo condito, a fine match, da 5 doppi falli. Troppi per non farsi strappare due volte la battuta, con Karen che chiude i conti 6-3 e si prepara alla sfida con Felix Auger-Aliassime.

[2]A.Zverev b. M.Giron 6-2 6-1



Una partita di sofferenza per Giron dal primo all’ultimo punto, contro uno Zverev nettamente superiore. L’americano riesce a tenere la partita on serve fino al quinto game, poi è un monologo di Alexander che non concede più niente. L’equilibrio si rompe quando il nastro fortunato del tedesco pesca la riga causando l’errore di dritto di Marcos che è costretto ad affrontare la prima palla break dell’incontro. Lo statunitense strappa male con il rovescio e Zverev sale 4-2 indirizzando dalla sua parte il set. Qualche minuto di paura sul centrale quando un pezzo di balaustra si stacca dalle gradinate superiori ferendo due spettatori che, senza conseguenze gravi, sono costretti ad abbandonare l’arena.

Al momento dell’interruzione il punteggio recitava 5-2 15-30. Alla ripresa delle ostilità, l’ottavo gioco con l’americano al servizio assume i contorni di un rebus oscillando tra il palle game e set point. La soluzione la trova Zverev che passa alla quinta occasione utile, con il dritto di Giron che termina in corridoio di un soffio. Partenza in salita anche nel secondo round per l’americano che viene travolto dalla potenza del teutonico. Il break si materializza nel secondo game quando, sotto 15-40, Sascha è debordante con il dritto e l’americano cede la battuta. Se il numero 3 al mondo continua a tirare sassate con il servizio, con il nono ace consolida il vantaggio sul 4-1, non si può dire altrimenti del californiano che commette un doppio fallo anche nel game successivo. Altro break in un match senza storia con il numero 2 del seeding che passeggia lasciando solo 3 game a un avversario troppo arrendevole.

[3]D.Medvedev b. Q.Halys 6-2 7-5



Medvedev impensierisce il servizio dell’avversario già in apertura ma si spinge solo fino ai vantaggi, mentre Halys non tocca palle in risposta. Ma bisogna attendere poco per il primo strappo dell’incontro con il russo che beneficia del primo doppio fallo per inanellare 4 punti di fila e strappare la battuta al francese, costretto a incassare un vincente in risposta con Daniil lontanissimo dalla linea di fondo. Il moscovita mostra una concentrazione ad altissimi livelli, lasciando le briciole nei propri turni al servizio. D’altro canto la percentuale di prima palle di Halys inferiore al 50% è creta per le mani dell’avversario che non si lascia pregare con delle risposte a dir poco ficcanti che, da 30-0, producono una rimonta che lo porta al secondo break del primo set. Il campione dell’US Open 2021 deve solo mettere il punto esclamativo a un parziale dominato, lo fa con un rovescio in contropiede che vale il 6-2.

Il numero 48 del ranking prova a scuotersi dal torpore, migliorando sia in attacco che in difesa. Tiene a zero il proprio turno, e sul game al servizio del russo fa più punti in risposta di quanti ne abbia fatti in tutto il primo set. Ma non basta, si rimane on serve. Il punto più bello di questo parziale è prerogativa di Medvedev nell’arco del settimo game: risposta al fulmicotone e smorzata di rovescio ben nascosta fino all’ultimo. Quentin prova ad essere più propositivo ma l’ex numero uno al mondo è in versione muro di gomma, sfrutta due errori di dritto e si prende il break che lo manda a servire per il match. Game a 0: 6-2 7-5 in 66’ di gioco, festeggiando nel migliore dei modi la vittoria numero 400 nel circuito maggiore.

A.Michelsen b. S.Tsitsipas 7-6(5) 7-5



Dopo Tokyo e Melbourne, ecco Halle. Il terzo confronto tra Stefanos Tsitsipas e Alex Michelsen non cambia la regola: l’americano è attualmente sempre vittorioso sul greco. Se la vittoria di primo turno contro Luciano Darderi aveva lanciato segnali positivi per il nuovo percorso targato Ivanisevic, la sveglia la suona il ventunenne californiano con una partita dove ha sciorinato una grande varietà di gioco, oltre ad un servizio molto robusto. Il tennista ateniese paga, invece, una brillantezza venuta meno dopo il tie break perso al fotofinish. Il primo set è abbastanza equilibrato, con la palla break del quarto game a rappresentare l’unico spavento per il classe 1998, da lì in poi solo tre punti persi al servizio nell’arco del parziale. Uno degli schemi più gettonati, invece, dello statunitense è la ricerca del rovescio dell’avversario. Si arriva al tie break, fioccano gli ace e si gira sul 3-3. Al cambio campo è l’ex numero tre al mondo il primo a sbagliare con un dritto fuori tempo che finisce in rete. L’americano fa leva sull’unico mini break in cascina e con l’ennesimo servizio vincente si appropria del primo set 7-5.

Tsitsipas accusa il colpo e, nonostante il 30-0, va in apnea già nel turno inaugurale del primo set. Michelsen infila due punti, con una risposta sorprende il greco e si guadagna una palla break che latitava da tempo. Stefanos si spazientisce e sparacchia fuori un dritto per nulla impossibile. 1-0 per l’americano. Il break di vantaggio regge fino al 5-3, quando l’ateniese deve servire per rimanere in partita. Sul 30-30, il tre volte vincitore di Montecarlo crede di trovare il vincente di rovescio, ma Michelsen si muove prima e lo infila trovando match point. Essere sulla graticola, spinge il nativo di Atene ad osare aprendo benissimo il campo e trovando il dritto vincente che rimanda l’uscita di scena. Ne nasce un finale pazzesco, Tsitsipas vince un punto rocambolesco che gli conferisce la carica per trovare il break del 5-5. Il classe 1998 stacca di nuovo la spina, e con un vincente di dritto in corsa ritorna padrone del suo destino. La partita sembra non voler morire mai, il nuovo assistito di Ivanisevic ha un’altra palla break per portarla al tie break ma il californiano dimostra di avere sangue nelle vene giocando due volée pregevoli e con un servizio vincente manda finalmente i titoli di coda.