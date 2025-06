Wimbledon, Ruud dà forfait: entra Moller, ma a sorridere è Berrettini

Quella che è giunta negli ultimi minuti è allo stesso tempo una brutta notizia per il tennis, ma una buona nuova per l’Italia. In vista di Wimbledon 2025, infatti, ha dato forfait Casper Ruud. Il norvegese, che non ha mai amato l’erba come superficie e si è fermato al secondo turno ai Championships nel 2022, 2023 e 2024, ha deciso di non partecipare all’edizione che prenderà il via il prossimo 30 giugno. A pesare nella sua scelta probabilmente anche quell’uscita di scena anticipata al Roland Garros 2025 contro Nuno Borges dovuta ad un problema fisico.

Wimbledon update:

OUT: Ruud

IN: Moller

Next: L. Harris — Entry List Updates (@EntryLists) June 21, 2025

Con la rinuncia del norvegese a sorridere sono in due. Innanzitutto chi entra al suo posto in tabellone principale, il giovane danese Elmer Moller, che negli ultimi mesi ha dimostrato di avere buone potenzialità. Ma anche Matteo Berrettini, che salvo problemi fisici last minute, sarà testa di serie a Wimbledon 2025. Già la notizia era nell’aria dopo il forfait di Arthur Fils, ma non c’era nulla di certo. In caso di vittoria di Roberto Bautista Agut ed Alexander Bublik dei tornei a cui erano iscritti in settimana, entrambi avrebbero potuto superare ‘The Hammer’. Saranno quindi quattro gli azzurri tra i primi 32 del seeding. Al romano si aggiungono ovviamente Jannik Sinner e Lorenzo Musetti oltre a Flavio Cobolli. A rinunciare ai Championships è anche Zhizhen Zheng, che lascia spazio a Lloyd Harris.