WTA Eastbourne/Bad Homburg, qualificazioni: bene Cocciaretto, avanti Siniakova e Azarenka

I due tornei femminili della settimana in corso sono uno in Germania e uno in Gran Bretagna e questa rimarrà la geografia del tennis anche da lunedì 23 a domenica 29 giugno. Da Berlino e Nottingham, pur rimanendo sull’erba, ci si sposta però a Bad Homburg ed Eastbourne, negli ultimi due eventi in preparazione a Wimbledon 2025. In attesa di vivere le emozioni dei main draw, nella giornata di sabato 21 giugno ci sono stati i primi incontri relativi ai tabelloni di qualificazione, che hanno visto protagonista anche un’azzurra, Elisabetta Cocciaretto, vincente su Emiliana Arango.

WTA Eastbourne, Cocciaretto al turno decisivo: ritrova Lamens

Fatica più del previsto, ma riesce a qualificarsi al turno decisivo Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra impegnata nei tabelloni di qualificazione dei tornei della prossima settimana. Al Lexus Eastbourne Open 2025, infatti, la marchigiana supera Emiliana Arango con il risultato di 6-2 7-5. Nel primo set in realtà l’italiana domina in lungo e in largo, non concedendo nemmeno una palla break e rubando due volte il servizio alla sua avversaria. Nel secondo subisce immediatamente un netto 3-0, salvo poi ribaltare la situazione con una striscia altrettanto lunga a suo favore e riuscendo infine a chiudere i conti al quarto match point a disposizione.

Al turno decisivo Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Suzan Lamens – già affrontata al Libema Open 2025 – in grado di battere la giovanissima Hannah Klugman – classe 2009 – per 6-4 6-2. Nella parte bassa del tabellone le teste di serie riescono tutte a resistere. Oltre alle due precedentemente citate segnaliamo i successi di Renata Zarazua, Kimberly Birrell, Anna Bondar e Greet Minnen rispettivamente contro Mika Stojsavljevic, Katie Volynets, Megan Knight e Anca Alexia Todoni. Decisamente peggio va alle favorite nella zona alta. Eliminate immediatamente Bernarda Pera, Caroline Dolehide e Jessica Bouzas Maneiro da Kamilla Rakhimova, Varvara Gracheva ed Heather Watson. Tra gli altri risultati buoni successi in due set per Hailey Baptiste, Viktorija Golubic ed Alexandra Eala contro Zeynep Sonmez, Mayar Sherif e Yue Yuan.

WTA Bad Homburg, tutte le teste di serie avanti: Kudermetova-Azarenka big match

A differenza di quanto accaduto ad Eastbourne, nel tabellone di qualificazione del Bad Homburg Open 2025 vincono tutte le teste di serie. Nella parte alta Ashlyn Krueger ha avuto la meglio su Maria Timofeeva in tre set e se la vedrà con la pericolosissima Katerina Siniakova, che ha passeggiato contro Harmony Tan. Vittoria non agevole, ma comunque conquistata da Olga Danilovic, che ha affrontato la strenua resistenza della wild card Nastasja Schunk. Per la serba, al turno decisivo, ci sarà Yuliia Starodubtseva, uscita vincitrice dalla battaglia contro Vitalia Diatchenko. Big match nella giornata di domenica 22 giugno sarà quello tra Veronika Kudermetova e Victoria Azarenka, brave a battere Caty McNally ed Arantxa Rus. Infine si guadagnano il pass Eva Lys – contro Ana Konjuh – ed Ajla Tomljanovic – contro Sorana Cirstea.