WTA Nottingham: Yastremska sorprende Linette, sarà finale con Kessler

Come avvenuto nell’altro torneo della settimana, il Berlin Tennis Open by Hylo 2025, anche al Lexus Nottingham Open 2025 la finale sarà una sfida tra due tenniste non teste di serie. Se in Germania, però, il parterre era di un certo livello e va dato a merito a Marketa Vondrousova e Xinyu Wang di aver battuto a sorpresa Aryna Sabalenka e Liudmila Samsonova, in Inghilterra la situazione era un po’ diversa. La startlist non faceva stropicciare gli occhi. E di fatto è stata Magda Linette l’unica tra le prima 8 del seeding ad aver raggiunto le semifinali. Lì, però, la polacca si è fermata, battuta da una buona Dayana Yastremska, che a sua volta se la vedrà con McCartney Kessler, brava ad imporsi su Rebecca Sramkova.

D. Yastremska b. [6] M. Linette 6-4 6-4

Un incontro sostanzialmente dominato quello vinto da Dayana Yastremska su Magda Linette per 6-4 6-4. La polacca di fatto era l’unica testa di serie rimasta in corsa a questo punto del torneo, il che rappresentava un’occasione per lei. A cominciare meglio, però, è stata proprio la classe 2000 di Odessa. Che nel quinto game del primo parziale ha piazzato subito il break, avendo poi un’altra occasione nel gioco successivo al servizio. Pur non avendola sfruttata, quell’allungo iniziale le è bastato per chiudere senza patemi. E ricominciare il secondo set nel miglior modo possibile, rifilando un parziale pronti-via di 4-1 alla sua avversaria. La nativa di Poznan ha anche trovato una timida reazione, riuscendo a ridurre un minimo il gap. Ma non le è bastato per impensierire l’ucraina, brava a mettere il lucchetto all’incontro al primo match point a disposizione.

🙌 Dayana Yastremska is your first finalist at the Lexus Nottingham Open @D_Yastremska | @WTA pic.twitter.com/jvfkbgpYU1 — LTA (@the_LTA) June 21, 2025

Per Dayana Yastremska si tratta della settima finale in carriera, la seconda nel 2025 dopo la sconfitta a Linz contro Ekaterina Alexandrova. Un dato molto curioso è lo score della 25enne, che ha infilato tre sconfitte nelle tre occasioni più recenti in cui ha raggiunto l’ultimo atto di un torneo nel circuito maggiore. Per risalire ad un titolo conquistato bisogna tornare al 2019, quando superò Caroline Garcia a Strasburgo. Si tratta inoltre di una prima volta sull’erba per lei.

M. Kessler b. R. Sramkova 6-4 6-2

Dopo un lungo rinvio a causa della pioggia e delle condizioni meteorologiche avverse, con diverse ore di ritardo è scesa in campo anche McCartney Kessler, che ha battuto piuttosto facilmente Rebecca Sramkova in 6-4 6-2. Il primo set, come suggerisce il punteggio, è stato il più equilibrato. E si è risolto grazie ad un allungo trovato dalla statunitense sul 4-4 dopo aver annullato a sua volta due palle break che avrebbero portato la sua avversaria a servire per il parziale. Nel secondo la classe 1999 della Georgia ha rifilato un 4-0 secco alla slovacca, amministrando poi il vantaggio conquistato e chiudendo al primo match point a disposizione.

McCartney Kessler powers through the semi & will play Dayana Yastremska for the Lexus Nottingham Open title tomorrow 👏@WTA pic.twitter.com/6QM5C4MMg9 — LTA (@the_LTA) June 21, 2025

Anche per lei, come per la sua avversaria in finale Dayana Yastremska, sarà la prima finale sull’erba. Anche perché è in questo 2025 che McCartney Kessler ha fatto il salto di qualità. In questi primi sei mesi, infatti, l’ancora 25enne ha già raggiunto per tre volte l’ultimo atto di un torneo. Prima ha vinto a gennaio ad Hobart contro Elise Mertens e poi a marzo ha perso ad Austin dalla connazionale Jessica Pegula.