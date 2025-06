ATP Eastbourne: forfait di Arnaldi, al suo posto Tseng

Ancora ai box il Sanremese che deve smaltire l’infortunio alla caviglia avvertito lunedì scorso durante un allenamento con Jack Draper sul campo 7 del circolo del Queen’s.

L’infortunio pare non essere gravissimo ma probabilmente il sanremese ha preferito un’altra settimana di riposo per preparare al meglio il torneo di Wimbledon, laddove è ancora alla ricerca della prima vittoria in carriera (sconfitto al primo turno dallo spagnolo Carballes Baena nel 2023 e in cinque set da Tiafoe nel 2024)

Continua il periodo sfortunato su erba per gli italiani, che però si godono la bella notizia di Matteo Berrettini testa di serie allo slam londinese, in virtù del forfait di Casper Ruud, che da sempre non ha un gran feeling con la superficie.

Italiani che possono sorridere anche della bella batteria di azzurri presente al torneo di Eastbourne, guidata da Flavio Cobolli (quinta testa di serie e che ha già fatto vedere buone cose sull’erba di Halle) e completata da Luciano Darderi e Lorenzo sonego, a cui si aggiunge Mattia Bellucci che ha superato il proprio turno di qualificazione e che giocherà il primo turno contro il francese Halys.

Al posto di Arnaldi, che avrebbe dovuto affrontare Opelka al primo turno, accederà al tabellone principale il lucky looser Chun-Hsei Tseng (taiwanese, n.96 ATP) che era stato sconfitto proprio da Bellucci alle qualificazioni