ATP Eastbourne, Fonseca firma la prima sull’erba: rimontato l’ostico Bergs

J. Fonseca b. Z. Bergs 6-7(10) 6-0 6-3

Debutto con vittoria di Joao Fonseca, che al Lexus Eastbourne Open 2025 supera in tre set, in rimonta, con il risultato di 6-7(10) 6-0 6-3 Zizou Bergs, avversario tutt’altro che semplice da battere su una superficie come l’erba, anche alla luce della finale raggiunta un paio di settimane orsono al Libema Open 2025 di ‘s-Hertogenbosch. Il brasiliano, in questo modo, firma il primo successo in carriera, a livello di circuito maggiore, sui prati verdi. E soprattutto dimostra di essere in continua crescita e di essere una potenziale mina vagante per Wimbledon 2025, il cui sorteggio, lo ricordiamo, si terrà nella giornata di venerdì 27 giugno.

Fonseca perde il primo set, ma poi schiaccia Bergs

In una giornata dominata dal forte vento, che ha influenzato l’incontro, a partire con il piede giusto è proprio Zizou Bergs, che pronti via si guadagna una palla break per portarsi in vantaggio. In quel frangente è bravo Joao Fonseca, prima ad annullargliela e poi a guadagnarne un paio a sua volta, pur non riuscendo a sfruttarle. Sul 5-4, sul servizio del classe 2006, il belga va a set point, ma non ne approfitta e così il parziale va al tie-break, naturale epilogo di un avvio di fatto molto equilibrato. Nella roulette rappresentata dall’ultimo game ne esce vincitore il recente finalista del Libema Open 2025, che per tre volte ricaccia indietro il suo avversario e chiude sul 10-8.

Un esito, quello del primo set, che avrebbe potuto rimbombare nella testa di molti e da cui, invece, Joao Fonseca trae vantaggio. Al rientro sul prato verde del Lexus Eastbourne Open 2025, infatti, infila 9 game consecutivi, piazzando un bagel su cui onestamente c’è ben poco da dire nel secondo parziale e cominciando benissimo il terzo portandosi immediatamente sul 3-0. Sembra tutto a suo favore, anche perché dall’altra parte della rete Zizou Bergs sbaglia tanto, commette doppi falli e il vento di certo non lo aiuta.

Eppure, quando tutto sembrava essere in discesa, al talento carioca trema il braccio – e no, non per il dolore al polso successivo al tuffo sull’erba per un recupero sinceramente complicato. E così arriva il contro break. Nessun pericolo, però, perché Joao Fonseca torna subito ad allungare, sfruttando la fatica e il nervosismo del suo avversario, riuscendo poi ad amministrare il vantaggio acquisito e a chiudere in 2h 10′.

Fonseca: “Speriamo che il pubblico mi aiuti contro Fritz”

“È la prima volta che ho vinto sull’erba nel circuito, in un posto così bello contro un ottimo giocatore e dopo un tie-break duro. Ne sono uscito mentalmente e quindi sono soddisfatto. In quel punto con il tweener sono stato fortunato, non vedevo la palla perché era controsole. Nel secondo set quando ho fatto break le cose sono diventate più facili per me ed è andata peggio. A inizio terzo eravamo entrambi nervosi, sull’erba bisogna concentrarsi su ogni singolo punto. Fritz ha già vinto un torneo quest’anno sull’erba, sarà una bella esperienza, speriamo che il pubblico mi aiuti”.