Classifica WTA: Vondrousova risale di 91 posti. Cocciaretto ne perde 17. Paolini torna n. 4, balzo per Tyra Grant

Nonostante la presenza di un parterre di altissimo livello al Berlin Tennis Open by Hylo, con ben otto delle prime dieci giocatrici al mondo in tabellone, non si registrano movimenti significativi nelle prime venti posizioni del ranking. Le atlete di punta, infatti, sono uscite prematuramente o non sono riuscite a raggiungere la finale, aprendo la strada a una Marketa Vondrousova in grande ripresa, che nell’atto conclusivo ha avuto la meglio sulla sorprendente Xinyu Wang. La cinese, proveniente dalle qualificazioni, ha centrato un risultato insperato alla vigilia del torneo ma non riesce a entrare in top30 e si ferma a un passo dal suo best ranking. Vondrousova, dal canto suo, conferma ancora una volta la sua attitudine per l’erba, una superficie che le ha regalato la vittoria a Wimbledon nel 2023. Dopo un periodo di stop forzato dovuto a infortuni, la ceca ritorna prepotentemente tra le prime ottanta del mondo. Sarà interessante seguire i prossimi tornei per capire se questo ritorno in forma possa tradursi in una seria candidatura per il grande appuntamento della stagione su erba, i Championships. Nel Lexus Nottingham Open, è stata Mccartney Kessler a conquistare il titolo. L’americana, quest’anno già vincitrice di un torneo WTA 250 a Hobart e finalista in un altro evento dello stesso livello ad Austin, conferma il suo status di giocatrice solida tra le prime cinquanta del ranking e compie un notevole balzo in avanti verso la top30. Dayana Yastremska, invece, pur arrivando in finale, guadagna solo quattro posizioni. Per quanto riguarda le italiane, Jasmine Paolini, eliminata subito a Berlino, risale al numero 4 grazie alla scadenza di alcuni punti a Qinwen Zheng. Elisabetta Cocciaretto, dopo il recupero di 18 posti della settimana scorsa, scivola nuovamente oltre la 120ª posizione, confermando che il percorso di ritorno ai vertici del ranking è ancora in salita.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 11640 2 0 Coco Gauff 19 7899 3 0 Jessica Pegula 21 6048 4 -1 Jasmine Paolini 19 4612 5 +1 Qinwen Zheng 19 4803 6 0 Madison Keys 20 4484 7 0 Mirra Andreeva 19 4636 8 0 Iga Swiatek 16 4619 9 +1 Paula Badosa 23 3684 10 -1 Emma Navarro 25 3562 11 0 Elena Rybakina 20 3456 12 0 Diana Shnaider 27 2776 13 0 Amanda Anisimova 22 3200 14 0 Elina Svitolina 16 3094 15 0 Karolina Muchova 18 2881 16 0 Daria Kasatkina 26 2361 17 0 Barbora Krejcikova 13 2671 18 0 Ekaterina Alexandrova 24 2378 19 +1 Liudmila Samsonova 24 2276 20 -1 Jelena Ostapenko 21 2141 21 0 Beatriz Haddad Maia 26 2091 22 0 Donna Vekic 21 1754 23 0 Clara Tauson 24 2032 24 0 Elise Mertens 23 1936 25 0 Magdalena Frech 28 1821 26 0 Marta Kostyuk 19 1736 27 +4 Magda Linette 25 1594 28 +1 Sofia Kenin 25 1618 29 +1 Leylah Fernandez 25 1350 30 +2 Linda Noskova 21 1532 31 +2 Ashlyn Krueger 24 1484 32 +10 Mccartney Kessler 27 1485 33 +16 Xinyu Wang 26 1470 34 -7 Yulia Putintseva 24 1455 35 -3 Peyton Stearns 24 1381 36 +2 Rebecca Sramkova 27 1411 37 -2 Belinda Bencic 15 1410 38 -2 Emma Raducanu 18 1292 39 -2 Olga Danilovic 20 1382 40 -12 Anna Kalinskaya 21 1342 41 -2 Katie Boulter 22 1278 42 +4 Dayana Yastremska 22 1262 43 -3 Veronika Kudermetova 26 1248 44 -3 Anastasia Potapova 23 1261 45 -2 Tatjana Maria 35 1259 46 -2 Lulu Sun 23 1201 47 -2 Marie Bouzkova 24 1176 48 0 Elina Avanesyan 23 1150 49 +1 Sonay Kartal 20 1147 50 +1 Jaqueline Cristian 26 1116

Questa è la classifica delle prime cinquanta. Possiamo notare che:

In top 10, Qinwen Zheng scende di una posizione, passando al n.5, e consente a Jasmine Paolini di riconquistare la quarta posizione. Si scambiamo di nuovo il posto Paula Badosa (+1, n.9) ed Emma Navarro (-1, n.10). Aryna Sabalenka continua a dominare, aumentando di 271 punti il suo vantaggio su Coco Gauff , che rimane al secondo posto.

scende di una posizione, passando al n.5, e consente a di riconquistare la quarta posizione. Si scambiamo di nuovo il posto (+1, n.9) ed (-1, n.10). continua a dominare, aumentando di 271 punti il suo vantaggio su , che rimane al secondo posto. In top 20, Liudmila Samsonova , semifinalista a Berlino, supera Jelena Ostapenko e torna al n.19, consolidando la sua posizione tra le prime venti.

, semifinalista a Berlino, supera e torna al n.19, consolidando la sua posizione tra le prime venti. In top 50, i progressi più significativi sono quelli di Mccartney Kessler , che guadagna dieci posizioni, salendo al n.32, e di Xinyu Wang , che fa un balzo di sedici posizioni, arrivando al n.33. Perdono posizioni Yulia Putintseva (-7, n.34), vincitrice del torneo di Birmingham lo scorso anno, ed Anna Kalinskaya (-12, n.40), finalista a Berlino nel 2024. Lascia la top50 Alycia Parks (-11, n.58).

, che guadagna dieci posizioni, salendo al n.32, e di , che fa un balzo di sedici posizioni, arrivando al n.33. Perdono posizioni (-7, n.34), vincitrice del torneo di Birmingham lo scorso anno, ed (-12, n.40), finalista a Berlino nel 2024. Lascia la top50 (-11, n.58). Alle spalle della top50, la vittoria a Berlino permette a Marketa Vondrousova di guadagnare ben 91 posti, rientrando tra le prime 100 direttamente al n.73. In forte difficoltà si trovano Ajla Tomljanovic (-14, n.80), finalista a Birmingham un anno fa, e Victoria Azarenka (-29, n.105), semifinalista a Berlino nella scorsa edizione, in uscita dalle prime cento dopo sette anni di permanenza. Come anticipato in apertura, anche Elisabetta Cocciaretto subisce una significativa flessione, perdendo diciassette posizioni e scivolando al n. 122, dopo la perdita dei punti della semifinale di Birmingham.

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini (n.4) guadagna una posizione grazie a puri assestamenti nella classifica, mentre retrocedono Lucia Bronzetti (-2, n.61), Elisabetta Cocciaretto (-17, n.122) e Sara Errani (-42, n.285). Segnano il loro best ranking Tyra Grant (+23, n.280) e Samira De Stefano (+62, n.393). Ottimo anche il risultato di Jessica Pieri, che guadagna ventisei posti, portandosi al n.383.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 4 +1 Jasmine Paolini 19 4806 61 -2 Lucia Bronzetti 28 1014 122 -17 Elisabetta Cocciaretto 24 598 162 -1 Lucrezia Stefanini 27 452 185 +1 Nuria Brancaccio 26 384 190 -1 Martina Trevisan 14 371 218 -8 Giorgia Pedone 26 336 252 0 Camilla Rosatello 27 292 277 +2 Nicole Fossa Huergo 31 261 280 +23 Tyra Caterina Grant 14 260 285 -42 Sara Errani 15 253 288 -3 Silvia Ambrosio 22 247 296 -2 Aurora Zantedeschi 23 238 376 -6 Tatiana Pieri 21 155 383 +26 Jessica Pieri 21 153 393 +62 Samira De Stefano 14 147 409 -2 Matilde Paoletti 12 135 423 -3 Miriana Tona 18 127 437 +1 Federica Urgesi 24 122 443 +3 Diletta Cherubini 24 120

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nella classifica Next Gen 2025, riservata alle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2005, le prime dieci posizioni rimangono invariate. Al comando c’è Mirra Andreeva, l’unica tra le giovani a occupare una posizione nella top20 del ranking generale. Complessivamente, sono cinque le tenniste under 20 presenti nella top100.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 7 2 0 Maya Joint 2006 51 3 0 Alexandra Eala 2005 74 4 0 Iva Jovic 2007 89 5 0 Victoria Mboko 2006 96 6 0 Ella Seidel 2005 110 7 0 Sara Bejlek 2006 116 8 0 Tereza Valentova 2007 118 9 0 Victoria Jimenez Kasintseva 2005 136 10 0 Linda Fruhvirtova 2005 150

RACE TO WTA FINALS

Nella Race, non ci sono movimenti rilevanti nella top 20. Segnaliamo solo Liudmila Samsonova che guadagna tre posizioni, salendo al n.17. Subito fuori dalle prime venti, Mccartney Kessler si fa spazio e sale di sette posti, arrivando al n.23. Ottimo recupero anche per Marketa Vondrousova, che guadagna ben 49 posizioni, portandosi al n.32.