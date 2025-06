Paolini, arriva il best ranking in doppio: e una curiosa statistica la avvicina a Sabalenka e Gauff

Malgrado l’eliminazione precoce al Berlin Tennis Open powered by Hylo 2025, Jasmine Paolini chiude la settimana con un bel sorriso, uno di quelli che ci ha fatto appassionare a lei anche come personaggio del circuito oltre che come tennista di alto livello. La toscana, infatti, grazie alla finale raggiunta con Sara Errani (persa contro Tereza Mihalikova ed Olivia Nicholls), ha raggiunto il proprio best ranking in doppio, issandosi al n° 4 proprio in compartecipazione con l’amica, che in carriera è stata però in vetta alla graduatoria. A questa classifica si unisce quella in singolare, dove al momento si trova in quarta posizione, davanti anche ad una certa Iga Swiatek.

🇮🇹 @JasminePaolini, who's currently #4 in singles, hits a new career-high *doubles* ranking of #5 this week. 👏



She's just the third tennis player born in 1996 or later ever to be in the Top 5 of both simultaneously, after Aryna Sabalenka and Coco Gauff:https://t.co/thtmoXyTET — TENNIS (@Tennis) June 24, 2025

E proprio queste due posizioni nelle due graduatorie la rendono protagonista di una statistica curiosa. Innanzitutto è l’unica tennista – uomo o donna non fa differenza – ad essere contemporaneamente in top 5 sia in singolare che in doppio. Non solo, perché questo lo si può estendere anche alla top 10, a cui però si stanno avvicinando Mirra Andreeva e Diana Shnaider (rispettivamente n° 14 in doppio e n° 12 in singolare). È inoltre la seconda italiana tra le migliori 5 del mondo nelle due specialità proprio dopo Sara Errani, che ci riuscì per 10 settimane nel 2013. Infine è la terza nata dal 1996 in poi a riuscire in questa ‘impresa’ dopo Aryna Sabalenka (nel 2021) e Coco Gauff (dal 2022 al 2024). Se si ampliasse il discorso alle nate dal 1990 in poi sarebbe la quinta, anche perché si aggiungerebbero Barbora Krejcikova e Jessica Pegula.