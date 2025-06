Raducanu: “Non ho molte aspettative, voglio solo godermi Wimbledon”. Rumors su Alcaraz? “Siamo buoni amici”

Emma Raducanu, campionessa dello US Open 2021, si presenta a Wimbledon 2025 in un momento complesso: reduce dalla dolorosa sconfitta a Eastbourne contro Maya Joint (futura vincitrice del torneo), match conclusosi al fotofinish, dove si è mostrata visibilmente affaticata fisicamente e mentalmente. Le lacrime dopo il debutto con Ann Li confermano un momento di fragilità non solo sportiva ma anche emotiva. Dagli inizi, media e tifosi sono divisi tra simpatia e ansia per le pressioni che sembrano gravare su di lei: da una parte una promessa mai del tutto spenta, dall’altra le aspettative di una carriera “almeno da top 10”, ora in stand‑by (ranking n. 40).

La tennista britannica si presenta al suo Slam di casa con una dichiarazione sorprendente per chi l’aveva incoronata erede del tennis anglosassone dopo il trionfo americano.

D. Quest’anno, come si è svolta la tua preparazione per Wimbledon rispetto agli anni precedenti? Qual è il tuo atteggiamento mentale in vista di questa edizione?

RADUCANU: “A essere onesta, non mi aspetto molto da me quest’anno. Ho dovuto affrontare alcune cose e ora voglio solo godermi il momento, vivere l’occasione. Wimbledon capita solo una volta all’anno, ed è un privilegio essere qui”.

Il nuovo atteggiamento riflette un cambiamento più profondo. Raducanu, oggi nuovamente numero uno del tennis britannico, non sembra ossessionata dalla classifica.

D. Com’è la sensazione di essere tornata a Wimbledon e come numero 1 britannica? Ti sembra diverso rispetto al passato? Senti pressione legata a questo status? Come Katie Boulter, senti che questo ti sprona a offrire buone prestazioni in campo?

RADUCANU: “Sì, è un grande onore essere la numero 1 britannica. È passato un po’ di tempo, ma Katie mi è subito alle calcagna, solo qualche posizione dietro di me. So che è una grandissima giocatrice sull’erba, e in generale una grande tennista, quindi sarà una vera battaglia difficile per il primo e secondo posto nei prossimi mesi, per il resto della stagione. Tra noi c’è un rapporto davvero sano e positivo. Penso che sia una cosa bella da avere, ma non è tutto per me.”

Lunedì la attende un primo turno tutto britannico contro la giovane wild card Mimi Xu, un match che ha richiamato molti paralleli con il suo debutto al torneo nel 2021.

D: Quali sono state le tue prime sensazioni quando hai visto il tabellone? Ci sono molte somiglianze tra Mimi e te, quando sei emersa qui e hai debuttato nel 2021. Quali sono le tue sensazioni riguardo a questo match?

RADUCANU: “Sì, penso che sia un match molto pericoloso, molto difficile. Credo che Mimi sia una giocatrice davvero, davvero forte. Mi sono allenata con lei alcune volte. Ha molte armi a disposizione e si muove anche molto bene. Sarà una partita davvero diversa. Per lei è una situazione in cui non ha nulla da perdere. Ricordo quando ho giocato il mio primo Wimbledon qui a 18 anni. È una sensazione bellissima. Ti senti completamente senza paura. Quindi per me sarà una sfida, ma una di quelle che non vedo l’ora di affrontare e per la quale mi sento pronta.”

Curiosamente, Emma ha anche raccontato di esercitare il mandarino proprio parlando con la madre di Xu: “Parlo cinese con sua madre, è una bella occasione per fare pratica. Sono state sempre molto gentili con me”.

Infine, inevitabile il riferimento alla sua frequentazione fuori dal campo con Carlos Alcaraz, con cui condivide il ruolo di ambassador del brand Evian, entrambi coinvolti – insieme a Frances Tiafoe e Arthur Fils – nella campagna globale del marchio. Inoltre attesissimi per il loro debutto in coppia nel doppio misto agli US Open 2025, un evento che promette di attirare ulteriore attenzione, sia dal punto di vista mediatico che sportivo.

D: Ti ho vista in giro con Carlos e a colpire qualche palla ieri. Avete parlato di tattiche o di alcune cose che potresti fare in campo in vista dello US Open?

RADUCANU : “Ieri è stato divertente. Eravamo entrambi in campo con Evian. Stavamo solo facendo un po’ di pratica a rete in vista di New York. Sì, ovviamente sono molto felice di poter giocare con lui. Abbiamo passato un bel momento.”

Al termine dell’intervista ha aggiunto sorridendo: “Siamo solo buoni amici”, Un chiarimento che smonta le speculazioni su una storia d’amore più costruita da ragioni di marketing che dalla realtà.

Raducanu si presenta dunque a Wimbledon 2025 non più come l’enfant prodige da cui ci si aspetta il miracolo, ma come una giovane donna che ha scelto di affrontare il presente con realismo.